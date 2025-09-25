新北淡水育英國小快樂友善校園 全新遊戲場域啟用

新北市淡水區的育英國小，在操場旁有一座遊樂器材，因為十多年來的長久使用，不僅是設施老舊，更不符合現在校園遊具的安全規範，因此在校長及家長會長的建議之下，透過新北市議員陳偉杰爭取經費，重新打造一座全新的遊具場域，讓孩子不但可以玩得開心，也能夠玩得安全。

市議員陳偉杰表示，過去因育英國小舊遊具老舊拆除，校園遊戲設施不足，影響孩子們的遊戲體驗。此次工程改善了遊戲空間的安全與多元性，讓孩子們能在更安全、舒適且友善的環境中快樂成長。先前實地了解設施使用狀況與潛在危險點，並積極研議改善方案，現在也很開心看到孩子快樂的使用玩樂。

育英國小校長陳東鴻表示，原本舊遊具因此安全規範不符，因此在今年寒假時拆除，但少了遊具，對孩子影響很大，經過爭取110萬元經費，將原有PU鋪面全面剃除，改鋪新型彈性地墊，符合最新兒童安全標準，全區遊具全面汰換，增設多功能溜滑梯、攀爬架、吊環等多元設施，提升遊戲樂趣與發展性，增設排水設施與緩衝緩坡，防止積水與滑倒，雨天也能安全遊玩，另外還有樹屋平台讓學生在課餘時間有戶外空間可以閱讀玩樂。

