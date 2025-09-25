快訊

會議音檔流出…劉世芳稱「頂多水淹過就算了」 內政部回應

花蓮堰塞湖洪患已16人罹難 搜救人員與時間賽跑找尋14失聯者

寶島眼鏡加盟店數千萬營收遭侵吞 副董、總經理等18人遭搜索約談

迎接中秋佳節！榮服處與金門農工學生手作蛋黃酥 分送給榮民傳遞社會溫暖

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣榮民服務處昨天號召榮欣志工與餐飲科學生一起動手製作蛋黃酥，大夥齊心協力，從備料、包餡、塑形到烘焙，將滿滿的祝福化作香氣四溢的糕點，送給地區老榮民。圖／金門縣榮民服務處提供
金門縣榮民服務處昨天號召榮欣志工與餐飲科學生一起動手製作蛋黃酥，大夥齊心協力，從備料、包餡、塑形到烘焙，將滿滿的祝福化作香氣四溢的糕點，送給地區老榮民。圖／金門縣榮民服務處提供

為迎接中秋佳節、傳遞社會最真摯的關懷，金門榮民服務處在國立金門高級農工職業學校舉辦「手作蛋黃酥送暖活動」，號召榮欣志工與餐飲科學生一起動手製作蛋黃酥，大夥齊心協力，從備料、包餡、塑形到烘焙，將滿滿的祝福化作香氣四溢的糕點，分送給地區榮民眷，傳達最真摯的節慶問候。

此次由金門榮服處長劉信義親自帶領志工伙伴投入製作，並邀請行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門農工秘書許績炎及餐飲管理科主任陳怡婷到場一起動手做愛心，劉信義也致贈學校感謝狀，表達對金門農工師生的誠摯謝意，並感謝他們對榮民眷的關懷與支持。

現場氣氛熱絡，從備料、包餡、塑形到烘焙，榮服處同仁、志工與學生們分工合作、齊心完成每一道工序，每一顆金黃酥香的蛋黃酥都凝聚著滿滿祝福。

蛋黃酥出爐後，劉信義、吳增允、許績炎及志工們立即展開「送暖行動」，逐戶拜訪榮民伯伯，親手送上象徵關懷與溫情的蛋黃酥，陪伴他們共度佳節時光。為了不讓任何一位榮民錯過中秋溫情，劉信義更特別指派總幹事李全順前往烈嶼，將愛心送至偏遠地區的年長榮民手中，落實「送暖一個都不能少」的精神。

劉信義表示，榮民前輩一生為國奉獻，值得社會持續尊敬與照顧，榮服處希望藉由這次活動，不僅傳達節慶喜悅，更讓榮民眷感受到社會的支持與愛心。他同時感謝行政院金馬聯合服務中心、國立金門農工、榮民榮眷基金會及海印寺的協助與贊助，也感謝志工黃明鸞、陳怡婷主任與志工夥伴的投入，讓中秋送暖更具意義，也讓關懷的溫度在金門持續延伸。

金門榮服處長劉信義（前左）與行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（前右）親赴老榮民家中，親手送上象徵關懷與溫情的蛋黃酥，陪伴他們共度佳節時光。圖／金門縣榮民服務處提供
金門榮服處長劉信義（前左）與行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（前右）親赴老榮民家中，親手送上象徵關懷與溫情的蛋黃酥，陪伴他們共度佳節時光。圖／金門縣榮民服務處提供
金門縣榮民服務處昨天號召榮欣志工與餐飲科學生一起動手製作蛋黃酥，送給地區老榮民。圖／金門縣榮民服務處提供
金門縣榮民服務處昨天號召榮欣志工與餐飲科學生一起動手製作蛋黃酥，送給地區老榮民。圖／金門縣榮民服務處提供
金門縣榮民服務處總幹事李全順（左）代表致贈蛋黃酥與海印寺所贈的水果禮盒給老榮民。圖／金門縣榮民服務處提供
金門縣榮民服務處總幹事李全順（左）代表致贈蛋黃酥與海印寺所贈的水果禮盒給老榮民。圖／金門縣榮民服務處提供
金門縣榮民服務處昨天在國立金門高級農工職業學校舉辦「手作蛋黃酥送暖活動」，號召榮欣志工與餐飲科學生一起動手製作蛋黃酥，分送給地區榮民眷，傳達最真摯的節慶問候。圖／金門縣榮民服務處提供
金門縣榮民服務處昨天在國立金門高級農工職業學校舉辦「手作蛋黃酥送暖活動」，號召榮欣志工與餐飲科學生一起動手製作蛋黃酥，分送給地區榮民眷，傳達最真摯的節慶問候。圖／金門縣榮民服務處提供

