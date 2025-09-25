迎接中秋佳節！榮服處與金門農工學生手作蛋黃酥 分送給榮民傳遞社會溫暖
為迎接中秋佳節、傳遞社會最真摯的關懷，金門縣榮民服務處在國立金門高級農工職業學校舉辦「手作蛋黃酥送暖活動」，號召榮欣志工與餐飲科學生一起動手製作蛋黃酥，大夥齊心協力，從備料、包餡、塑形到烘焙，將滿滿的祝福化作香氣四溢的糕點，分送給地區榮民眷，傳達最真摯的節慶問候。
此次由金門榮服處長劉信義親自帶領志工伙伴投入製作，並邀請行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門農工秘書許績炎及餐飲管理科主任陳怡婷到場一起動手做愛心，劉信義也致贈學校感謝狀，表達對金門農工師生的誠摯謝意，並感謝他們對榮民眷的關懷與支持。
現場氣氛熱絡，從備料、包餡、塑形到烘焙，榮服處同仁、志工與學生們分工合作、齊心完成每一道工序，每一顆金黃酥香的蛋黃酥都凝聚著滿滿祝福。
蛋黃酥出爐後，劉信義、吳增允、許績炎及志工們立即展開「送暖行動」，逐戶拜訪榮民伯伯，親手送上象徵關懷與溫情的蛋黃酥，陪伴他們共度佳節時光。為了不讓任何一位榮民錯過中秋溫情，劉信義更特別指派總幹事李全順前往烈嶼，將愛心送至偏遠地區的年長榮民手中，落實「送暖一個都不能少」的精神。
劉信義表示，榮民前輩一生為國奉獻，值得社會持續尊敬與照顧，榮服處希望藉由這次活動，不僅傳達節慶喜悅，更讓榮民眷感受到社會的支持與愛心。他同時感謝行政院金馬聯合服務中心、國立金門農工、榮民榮眷基金會及海印寺的協助與贊助，也感謝志工黃明鸞、陳怡婷主任與志工夥伴的投入，讓中秋送暖更具意義，也讓關懷的溫度在金門持續延伸。
