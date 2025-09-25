彰化大竹國小和平樓落成啟用 縣府升級學習運動環境

彰化大竹國小和平樓今天舉行落成啟用典禮；縣府指出，舊和平樓民國69年啟用至今已有40多年歷央，結構老舊，樑柱鏽蝕，新建物規劃17間教室，同時整修地坪，提供優質學習環境。

彰化縣政府今天在彰化大竹國小舉辦和平樓暨地坪落成啟用典禮，與會的有彰化縣長王惠美、大竹國小校長黃馭寰等人。

王惠美致詞時說，大竹國小舊的和平樓69年興建，使用了40多年，不僅結構逐漸老舊，牆面出現龜裂，樑柱也鏽蝕，加上漏水與水電管線老化，因此規劃拆除舊樓及興建新的和平樓，另投入經費整修地坪，總計約花費新台幣8865萬元。

王惠美表示，縣府另投入914萬元，添置冷氣、課桌椅，改善運動場地及設立英語國際村，全面升級教學與生活環境，提供師生舒適的學習空間與完善的運動設施。

大竹國小校長黃馭寰則說，和平樓外觀規劃設計以柔和色調與交錯景觀，鼓勵學童「登高望遠，光亮向前」，也規劃多層次的戶外空間，讓孩子們在課餘時間，就能輕易享受到戶外活動的樂趣。

