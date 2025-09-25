三民高中勇奪「2025世界青少年沙灘巧固球錦標賽」冠軍

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
2025世界青少年沙灘巧固球錦標賽8月底在泰國舉行，18歲男子組代表隊由新北市三民高中5位球員擔綱主力，攜手打出一場場精采賽事，最終以全勝佳績奪下冠軍。照片取自新北市政府
2025世界青少年沙灘巧固球錦標賽8月底在泰國舉行，18歲男子組代表隊由新北市三民高中5位球員擔綱主力，攜手打出一場場精采賽事，最終以全勝佳績奪下冠軍。24日於新北市政會議上，隊長陳柏煜代表全隊獻上冠軍獎盃，將這份屬於團隊的榮耀與所有市民分享，市府頒發10萬元獎勵金，為選手們喝采。

新北市長侯友宜表示，三民高中巧固球隊自1998年成立以來，已培育出無數優秀選手，是臺灣巧固球的驕傲。這群年輕選手們勇敢站上國際舞臺，用汗水與團隊默契寫下冠軍篇章，不只磨練了技術與意志，更在比賽中和世界各國選手交流，展現臺灣的熱情與文化。他強調，每位參賽選手都是臺灣的最佳代言人，把運動精神與友誼傳遞到世界各地。

教練吳雅茹表示，從確認名單到集訓整合再到出國比賽的時間非常短暫，但選手們展現高度專注與配合度，從一次次的練習到臨場調整，他們都勇敢迎接挑戰。冠軍戰開局因太興奮略顯不穩定，但隊員們很快調整心態，憑著默契與拼勁把比賽拉回來，最終笑著高舉獎盃，讓教練團倍感欣慰。

隊長鄭郡邦則表示，這次比賽讓他深刻體會到責任的重要，身為代表隊的隊長還有很多努力進步的空間，做好帶領與拼戰的角色。其他選手也分享，這次賽事讓他們學會面對壓力、懂得如何分擔彼此的責任，更明白自己該努力的方向。這座冠軍不只是榮耀，更是一段難忘的青春回憶，將陪伴他們邁向下一個目標。

體育局表示，本屆18歲男子組代表隊由三民高中陳柏煜、蔡志海、葉子瑒、盧允軒及鄭郡邦等5位選手參賽，都是代表隊的重要成員，在方慎思與吳雅茹教練帶領下，預賽連勝泰國、馬來西亞、香港及寮國，決賽再度擊退泰國隊，最終以全勝戰績勇奪冠軍。這不僅展現了選手們的技術實力與團隊默契，更體現持續努力與相互信任的成果。未來體育局將持續推動基層運動發展，提供更多年輕選手展現自我的舞臺，讓新北的力量在國際間發光發熱。

