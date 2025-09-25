和美實驗學校推學生桌曆14年 成本壓力與使用習慣挑戰銷售

國立彰化和美實驗學校長期推動特殊教育與融合教育，已連續14年將學生創作集結成桌曆，所得回饋學子。今年延續傳統，以「大海」為主題印製約2500本，不過隨著電子日曆普及與印製成本上升，銷售推廣仍面臨挑戰。校方表示，製作桌曆是希望呈現孩子的作品，留下他們單純真摯的視角。

今年封面作品「無聲地訴說」是綜合高中美工學程學生陳柏翰的創作，雖然他因疾病限制了日常行動，但依舊以堅毅的心境面對學習與創作，這次以大膽的筆觸刻畫大海中堅定向上的鯨魚。

他說，全球暖化嚴重，海洋是萬物之母，而鯨魚聲波無法被人類捕捉到，「是不是無聲地在訴說什麼？」，雖初次嘗試油畫棒一度浪費不少媒材，但在師長指導下，他花一個多月完成心中理想畫作。

小學部劉禹樂則透過複合媒材呈現「藍色海洋」，營造繽紛海底世界；普通高中部鄭愷樂以電腦繪圖描繪浪花間傾聽海洋的少女，洋溢奇趣與希望。

和美實驗學校校長許弘憲說，特教部學生來自全台各地，高中部則以在地子弟為主，雖然背景不同，但都展現無窮生命力，仁愛基金會長年支持學校，陪伴孩子築夢，也盼社會持續給予鼓勵。

仁愛文教基金會董事長張世昌說，桌曆以「聽海說故事」為題，每幅作品都充滿想像與生命力，大眾用心傾聽，能感受孩子們最真摯的感動。

校方指出，桌曆主要呈現學生的作品，今年選出12件代表作，但近年製版和燙金成本上漲，加上桌曆使用者受限，每年仍需積極推廣，今年捐款180元即可獲得一本桌曆；若單筆捐款達8000元以上，每本以160元計，並提供公司或個人專屬燙金服務。 彰化和美實驗學校今年以大海為主題，選出12件作品推出桌曆，今天起開賣。記者林敬家／攝影 彰化和美實驗學校今年以大海為主題，選出12件作品推出桌曆。記者林敬家／攝影 綜合高中美工學程學生陳柏翰的創作「無聲地訴說」作為桌曆桌面。記者林敬家／攝影

