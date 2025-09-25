和美實驗學校推學生桌曆14年 成本壓力與使用習慣挑戰銷售
國立彰化和美實驗學校長期推動特殊教育與融合教育，已連續14年將學生創作集結成桌曆，所得回饋學子。今年延續傳統，以「大海」為主題印製約2500本，不過隨著電子日曆普及與印製成本上升，銷售推廣仍面臨挑戰。校方表示，製作桌曆是希望呈現孩子的作品，留下他們單純真摯的視角。
今年封面作品「無聲地訴說」是綜合高中美工學程學生陳柏翰的創作，雖然他因疾病限制了日常行動，但依舊以堅毅的心境面對學習與創作，這次以大膽的筆觸刻畫大海中堅定向上的鯨魚。
他說，全球暖化嚴重，海洋是萬物之母，而鯨魚聲波無法被人類捕捉到，「是不是無聲地在訴說什麼？」，雖初次嘗試油畫棒一度浪費不少媒材，但在師長指導下，他花一個多月完成心中理想畫作。
小學部劉禹樂則透過複合媒材呈現「藍色海洋」，營造繽紛海底世界；普通高中部鄭愷樂以電腦繪圖描繪浪花間傾聽海洋的少女，洋溢奇趣與希望。
和美實驗學校校長許弘憲說，特教部學生來自全台各地，高中部則以在地子弟為主，雖然背景不同，但都展現無窮生命力，仁愛基金會長年支持學校，陪伴孩子築夢，也盼社會持續給予鼓勵。
仁愛文教基金會董事長張世昌說，桌曆以「聽海說故事」為題，每幅作品都充滿想像與生命力，大眾用心傾聽，能感受孩子們最真摯的感動。
校方指出，桌曆主要呈現學生的作品，今年選出12件代表作，但近年製版和燙金成本上漲，加上桌曆使用者受限，每年仍需積極推廣，今年捐款180元即可獲得一本桌曆；若單筆捐款達8000元以上，每本以160元計，並提供公司或個人專屬燙金服務。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言