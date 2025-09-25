快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

聽新聞
0:00 / 0:00

和美實驗學校推學生桌曆14年 成本壓力與使用習慣挑戰銷售

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美實驗學校今年以大海為主題推出桌曆。記者林敬家／攝影
彰化和美實驗學校今年以大海為主題推出桌曆。記者林敬家／攝影

國立彰化和美實驗學校長期推動特殊教育與融合教育，已連續14年將學生創作集結成桌曆，所得回饋學子。今年延續傳統，以「大海」為主題印製約2500本，不過隨著電子日曆普及與印製成本上升，銷售推廣仍面臨挑戰。校方表示，製作桌曆是希望呈現孩子的作品，留下他們單純真摯的視角。

今年封面作品「無聲地訴說」是綜合高中美工學程學生陳柏翰的創作，雖然他因疾病限制了日常行動，但依舊以堅毅的心境面對學習與創作，這次以大膽的筆觸刻畫大海中堅定向上的鯨魚

他說，全球暖化嚴重，海洋是萬物之母，而鯨魚聲波無法被人類捕捉到，「是不是無聲地在訴說什麼？」，雖初次嘗試油畫棒一度浪費不少媒材，但在師長指導下，他花一個多月完成心中理想畫作。

小學部劉禹樂則透過複合媒材呈現「藍色海洋」，營造繽紛海底世界；普通高中部鄭愷樂以電腦繪圖描繪浪花間傾聽海洋的少女，洋溢奇趣與希望。

和美實驗學校校長許弘憲說，特教部學生來自全台各地，高中部則以在地子弟為主，雖然背景不同，但都展現無窮生命力，仁愛基金會長年支持學校，陪伴孩子築夢，也盼社會持續給予鼓勵。

仁愛文教基金會董事長張世昌說，桌曆以「聽海說故事」為題，每幅作品都充滿想像與生命力，大眾用心傾聽，能感受孩子們最真摯的感動。

校方指出，桌曆主要呈現學生的作品，今年選出12件代表作，但近年製版和燙金成本上漲，加上桌曆使用者受限，每年仍需積極推廣，今年捐款180元即可獲得一本桌曆；若單筆捐款達8000元以上，每本以160元計，並提供公司或個人專屬燙金服務。

彰化和美實驗學校今年以大海為主題，選出12件作品推出桌曆，今天起開賣。記者林敬家／攝影
彰化和美實驗學校今年以大海為主題，選出12件作品推出桌曆，今天起開賣。記者林敬家／攝影
彰化和美實驗學校今年以大海為主題，選出12件作品推出桌曆。記者林敬家／攝影
彰化和美實驗學校今年以大海為主題，選出12件作品推出桌曆。記者林敬家／攝影
綜合高中美工學程學生陳柏翰的創作「無聲地訴說」作為桌曆桌面。記者林敬家／攝影
綜合高中美工學程學生陳柏翰的創作「無聲地訴說」作為桌曆桌面。記者林敬家／攝影

鯨魚 捐款

延伸閱讀

日職／不是孫易磊！伊藤大海22日登板 生涯首次中4日「完全沒問題」

新北：淡江大橋是公共財 商標若審核通過會提異議

淡江大橋被交部申請商標 新北市府：若通過不排除提異議

賴清德指藍白強推財劃法才出錯 新北市府：先公布公式才能討論

相關新聞

校事會議遭濫用！受害教師批：家長投訴無成本「教師卻要自證無罪」

原本用於處理不適任教師的「校事會議」遭有心人士濫用，全教產今日召開記者會呼籲教育部應儘速修正相關辦法，訂定「冤獄條款」。...

和美實驗學校推學生桌曆14年 成本壓力與使用習慣挑戰銷售

國立彰化和美實驗學校長期推動特殊教育與融合教育，已連續14年將學生創作集結成桌曆，所得回饋學子。今年延續傳統，以「大海」...

青春創業夢年齡不設限 弘光食科系學生17歲起步打造甜點事業

當同齡學生還在享受青春歲月，弘光科技大學二年級學生吳培愉從17歲開始創業，以客製化蛋糕開創屬於自己的甜點事業。如今微創業...

家齊舞展「Lumière光」齊舞綻光 看學生如何用身體寫生命詩篇

台南市家齊高中舞蹈班34四屆「Lumière光」畢業舞展，將將分別於台中中山堂、高雄大東文化藝術中心巡迴演出。為讓師生年...

高中生愛上媽祖信仰文化 校內展出上百精巧手作迷你文物

國立員林高中張博程從小跟隨長輩接觸媽祖信仰，進而對媽祖宗教文化產生興趣，發揮觀察力和設計創意自製各種媽祖宗教文物模型，累...

新北市推動「鮮奶幸福週」115年起33萬名學幼童受惠

新北市長侯友宜23日前往板橋國小關心學生營養教育課程，並宣布自明年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。侯友宜市長表示，這項政策預計將讓33萬名學幼童每週可以免費喝鮮奶或豆漿，補充成長所需的鈣質與

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。