校事會議遭濫用！受害教師批：家長投訴無成本「教師卻要自證無罪」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
岡山國小教師林晉如是閱讀推廣名師，也是家長認可的優良教師，她因體罰、師對生霸凌而遭校事會議調查，最後結果不成立。記者李芯／攝影
岡山國小教師林晉如是閱讀推廣名師，也是家長認可的優良教師，她因體罰、師對生霸凌而遭校事會議調查，最後結果不成立。記者李芯／攝影

原本用於處理不適任教師的「校事會議」遭有心人士濫用，全教產今日召開記者會呼籲教育部應儘速修正相關辦法，訂定「冤獄條款」。記者會中邀請兩名教師現身說法，岡山國小教師林晉如是閱讀推廣名師，也深受家長喜愛，卻遭控體罰、霸凌，調查過程歷盡煎熬，最後結果不成立。

文府國小教師邱凱裕也曾遭投訴，結果亦不成立，他批評家長投訴無成本、發言不用證據，而他卻被迫要證明自己無罪，「沒有做就是沒有做，我怎麼證明？」

林晉如去年12月遭臉書社團「小一聯盟」成員貼文匿名投訴，隨後進入為期7個月的校事會議調查。過程中該校校長竟兩度要林晉如向家長道歉、承擔責任，企圖把問題推給導師以息事寧人，而最後多件體罰、師對生霸凌統統不成立，林晉如卻因教師法中「親師溝通不良，且主要可歸責於教師」為由被記過。

而根據岡山國小50位應屆及上屆畢業學生家長的回饋，所有人都同意她是優良教師，且能及時回應家長疑問，今日更有家長陪同北上參與記者會，表示許多家長擔心林晉如會沒辦法把學生帶到畢業。

林晉如表示，雖然調查結果不成立，但過程中曾重度憂鬱、有輕生念頭。她也感慨現在老師輔導管教學生動輒得咎，多做多做、少做少錯，乾脆「不做不錯」。

邱凱裕受到5位完全不具名的家長投訴信箱，隨後展開快3個月的調查，調查一次不夠還繼續延長，3個月來教學的同時還得應付調查，「誰來賠償我的學生和我？」

邱凱裕更提到，高雄一所國小有家長涉濫訴，一年半提起超過25件檢舉，學校為此花了超過70萬元調查費，「這筆錢用在學生身上不是很好嗎」。

邱凱裕說，正常的老師經過冗長又被污衊的調查之後，就算證明清白，還是會喪失教學熱忱。家長投訴沒有成本，發言還不用證據、說錯不需付出代價，就算作偽證也沒有關係。而校事會議一反法治國家的無罪推定原則，竟要老師「證明自己無罪」，讓他直呼：「沒有做就是沒有做，我怎麼證明？」

全教產理事長林蕙蓉說，解聘辦法沒有訂定「冤獄條款」，是教育部的重大違失，校事會議一旦啟動調查，老師的名譽、財產、地位都受損，就算停聘調查後不成立，仍影響學術加給、年終考核獎金甚至特休。

全教產呼籲，教育部應盡速修正高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法。教育是國家最重要的基石，當教師專業遭踐踏，學生的未來也將被掏空。若教育部繼續裝聾作啞，任由校事會議荒腔走板、濫訴橫行，這不只是教師的悲劇，更是整個國家的警訊。

