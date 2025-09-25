青春創業夢年齡不設限 弘光食科系學生17歲起步打造甜點事業

當同齡學生還在享受青春歲月，弘光科技大學二年級學生吳培愉從17歲開始創業，以客製化蛋糕開創屬於自己的甜點事業。如今微創業路已走過兩年四個月，平均每月接單量突破30個，不僅獲得家人認同，更成為校園內備受矚目的年輕創業家。

吳培愉因為對蛋糕甜點的熱愛，高中選擇就讀明台高中烘焙食品科，3年多前因朋友為紀念與男友交往滿周年，請她製作紀念蛋糕，這個簡單的請託，意外開啟她的客製化蛋糕微創業之路，為製作出更精美可口的蛋糕，吳培愉主動到校外進修，產品種類也從最初的2至3種擴增至10多種，從興趣出發，意外開啟創業契機。

進入弘光科大食品科技系就讀後，目前大二的吳培愉表示，從接觸到食品安全管理、品牌打造及商品設計等專業知識，讓個人的事業經營更加完善；她主動辦理食品業者登錄，並請同學重新設計商標，在乾媽的建議下，將工作室重新命名為「愉森客製化蛋糕」，強調服務的貼心之處：「就像喝奶茶可以選擇加鮮奶或奶精一樣，我的客製化蛋糕，也讓顧客依據預算或個人喜好，選擇使用動物奶油或植物奶油。」

食科系主任蔡政志與導師程國恩說，「當初得知培愉在大一時，已經營客製化蛋糕超過1年，我們都非常驚訝。年紀輕輕就有這樣的創業魄力實在難得。」不只給予專業建議，更鼓勵吳培愉在接案之餘，要持續跟隨課程規劃精進烘焙技術與知識，並透過參賽交流提升視野及創新能力，相信未來的發展將不可限量。

吳培愉坦承創業路並非一帆風順，一度曾經想過放棄，但看到顧客品嘗蛋糕時開心的表情，不僅成為自己持續前進的動力，賺到的錢再投入設備器材，看著這一切努力轉化為顧客的笑容，所有的辛苦就像蛋糕一樣甜美。 弘光科大食科系大二學生吳培愉（中）從高二起展開客製化蛋糕微創業之路。記者黑中亮／攝影

