青春創業夢年齡不設限 弘光食科系學生17歲起步打造甜點事業

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
弘光科大食科系大二學生吳培愉從高二起展開客製化蛋糕微創業之路。記者黑中亮／攝影
弘光科大食科系大二學生吳培愉從高二起展開客製化蛋糕微創業之路。記者黑中亮／攝影

當同齡學生還在享受青春歲月，弘光科技大學二年級學生吳培愉從17歲開始創業，以客製化蛋糕開創屬於自己的甜點事業。如今微創業路已走過兩年四個月，平均每月接單量突破30個，不僅獲得家人認同，更成為校園內備受矚目的年輕創業家。

吳培愉因為對蛋糕甜點的熱愛，高中選擇就讀明台高中烘焙食品科，3年多前因朋友為紀念與男友交往滿周年，請她製作紀念蛋糕，這個簡單的請託，意外開啟她的客製化蛋糕微創業之路，為製作出更精美可口的蛋糕，吳培愉主動到校外進修，產品種類也從最初的2至3種擴增至10多種，從興趣出發，意外開啟創業契機。

進入弘光科大食品科技系就讀後，目前大二的吳培愉表示，從接觸到食品安全管理、品牌打造及商品設計等專業知識，讓個人的事業經營更加完善；她主動辦理食品業者登錄，並請同學重新設計商標，在乾媽的建議下，將工作室重新命名為「愉森客製化蛋糕」，強調服務的貼心之處：「就像喝奶茶可以選擇加鮮奶或奶精一樣，我的客製化蛋糕，也讓顧客依據預算或個人喜好，選擇使用動物奶油或植物奶油。」

食科系主任蔡政志與導師程國恩說，「當初得知培愉在大一時，已經營客製化蛋糕超過1年，我們都非常驚訝。年紀輕輕就有這樣的創業魄力實在難得。」不只給予專業建議，更鼓勵吳培愉在接案之餘，要持續跟隨課程規劃精進烘焙技術與知識，並透過參賽交流提升視野及創新能力，相信未來的發展將不可限量。

吳培愉坦承創業路並非一帆風順，一度曾經想過放棄，但看到顧客品嘗蛋糕時開心的表情，不僅成為自己持續前進的動力，賺到的錢再投入設備器材，看著這一切努力轉化為顧客的笑容，所有的辛苦就像蛋糕一樣甜美。

弘光科大食科系大二學生吳培愉（中）從高二起展開客製化蛋糕微創業之路。記者黑中亮／攝影
弘光科大食科系大二學生吳培愉（中）從高二起展開客製化蛋糕微創業之路。記者黑中亮／攝影

