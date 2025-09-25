家齊舞展「Lumière光」齊舞綻光 看學生如何用身體寫生命詩篇

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中舞蹈班34四屆「Lumière光」畢業舞展登場，開啟學生用身體書寫生命的詩篇。圖／家齊高中提供
台南市家齊高中舞蹈班34四屆「Lumière光」畢業舞展，將將分別於台中中山堂、高雄大東文化藝術中心巡迴演出。為讓師生年來了解2年多來的努力成功，昨天下午先在校內禮堂公演，受到校內師生熱烈迴響，學生透過表演道盡對舞蹈永不停止的熱愛，見證成長與蛻變。

校長陳韻如表示，家齊舞蹈班今年畢業成果展主題「Lumière光」是引用法語「Lumière」，「Lumière」含有「啟蒙」或「自我發光」意涵，藉此代表舞蹈啟蒙之路猶如光般引領探索，開啟學生用身體書寫生命的詩篇，而生命旅程中的光穿越時間縫隙持續映照著，藉此獲得足夠的內在力量持續追尋夢想、持續綻放光芒。

今年畢業舞展特別邀請享譽國內外專業舞蹈家參與編創，包含美國科羅拉多大學舞蹈系張崇富教授、稻草人現代舞團羅文瑾藝術總監、01舞蹈製作簡麟懿藝術總監、台南應用科技大學舞蹈系林宜頻講師、台北首督芭蕾舞團前舞者王俐文、自由藝術創作工作者方士允、尤曼秦、王玟婷。

演出舞碼有夜雨寄北 Rainy Autumn Night、曙光 Dawn、漂生、行列·陣玄合、日常·無定、Labyrinth、幡語天音、無岸之花。八支舞碼主題取材豐富多元，融合古典與現代元素，蘊含寄情文學的清新雋永、陰陽五行的自然對話，乃至遇人生低谷總有迎向曙光的勉勵。其中，「無岸之花」是由舞蹈班畢業校友王玟婷創作，此次編創嘗試是向詩人屈原愛國情懷致意，盼屈原作品的精神能夠給予學妹無所畏懼朝自己的未來前進，永不放棄。

舞蹈班學生為了畢業成果展，不論晴雨、晝夜揮灑汗水辛勤排練，無不盼能登台成就舞台演出的耀眼光芒。校長陳韻如說，此次演出有看見以文學與表演藝術跨域合作，令人驚喜與期待，誠摯邀請藝文同好，參與這場藝術盛宴，見證學生的成長與蛻變。

家齊舞蹈班「Lumière光」演出已於網路售票，各場次演出票價為350元及450元，喜愛舞蹈藝術的朋友請至OPENTIX兩廳院文化生活售票系統，或電洽國立台南家齊高中舞蹈班06-2130745購票。

台南市家齊高中舞蹈班34四屆「Lumière光」畢業舞展登場，開啟學生用身體書寫生命的詩篇。圖／家齊高中提供
