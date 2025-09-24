高中生愛上媽祖信仰文化 校內展出上百精巧手作迷你文物

國立員林高中張博程從小跟隨長輩接觸媽祖信仰，進而對媽祖宗教文化產生興趣，發揮觀察力和設計創意自製各種媽祖宗教文物模型，累積數百件，今起在校「藝站」舉辦「拾光啟程」個展，恭迎朝天宮媽祖分靈賜福，拉近年輕世代與傳統文化的距離。

張博程成立「程朝閣文創工作室」。展出北港朝天宮媽祖及相關文物模型，也展出大甲媽、「粉紅超跑」白沙屯媽的宗教文物和他的作品，下課時間每有學生參觀，張博程詳細講解媽祖信仰文化與文物模型的意義和特色。

張博程是二林子弟，說從小跟祖父參拜北港朝天宮媽祖，祖孫同行的溫馨記憶深烙腦海，讓他對媽祖文化倍感親切和喜愛，就讀國小開始利用課餘時間製作媽祖文化模型，到書局和手工藝店購買各種材料，有的圖案上網列印，有的憑自己靈感畫在紙上，製作時心靈格外清淨。

「很多人問過我，是不是得到媽祖感應或神蹟。」張博程說，從未想過從研究媽祖信仰文化、製作媽祖文物及模型得到感應甚至庇護，但他認為生活順心就是媽祖照顧的結果。

近年各大媽祖宮廟各有擁護者，有的在網路互比聲量，張博程接觸朝天宮、鎮瀾宮、拱天宮，發掘各宮廟信仰特色，今強調應著重每座宮廟文化，不要被網路聲量牽著走，以為宮廟和媽祖就是網路塑造的樣子，例如朝天宮媽祖佩戴信徒敬獻的銀牌而非金牌，傳達早年農業社會不富裕，銀子也是貴重金屬，製成銀牌獻給媽祖以表誠心。

校長楊豪森表示，張博程的研究與眾不同，為員高「藝站」第十七檔展覽留下歷史紀錄，站在學校立場，期待學生有多元發展、適性揚才，只要內容合法、有獨到創意，都歡迎到學生自主籌畫運作的「藝站」舉辦展覽。 國立員林高中學生張博程（右）在校內舉辦媽祖文化信仰個展，校長楊豪森認為展覽內容精彩。記者簡慧珍／攝影

