新北市推動「鮮奶幸福週」115年起33萬名學幼童受惠

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
新北市長侯友宜23日前往板橋國小關心學生營養教育課程，並宣布自明年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。圖／照片取自新北市政府
新北市長侯友宜23日前往板橋國小關心學生營養教育課程，並宣布自明年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。圖／照片取自新北市政府

新北市長侯友宜23日前往板橋國小關心學生營養教育課程，並宣布自明年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。侯友宜市長表示，這項政策預計將讓33萬名學幼童每週可以免費喝鮮奶或豆漿，補充成長所需的鈣質與蛋白質，長得更高更壯。

侯友宜市長表示，新北市府在議會及財劃法預算的支持下，115年編列4.29億元經費推動「鮮奶幸福週」，設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每週皆可在超商或超市免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，全年52週，週週都能喝到，寒暑假也不間斷。

侯友宜市長指出，新北市幅員遼闊，因此採「都會數位兌換」及「偏鄉專案配送」雙軌模式並行，多元的領取通路可以確保每位孩童能獲得營養，健康長大。兌換品項除鮮奶外，也為乳糖不耐的孩童提供豆漿作為替代選擇，讓每位學幼童都能補充鈣質與蛋白質，攝取成長需要的養分。

教育局說明，營養教育是健康成長的基礎，學校也透過「三章一Q」食材選擇原則，搭配午餐教學，讓孩子認識每道食物的營養價值。另外，並注重從鮮奶、豆漿、深綠蔬菜與小魚等食物中攝取鈣質，除有助於骨骼發育，也養成孩子不偏食的好習慣。

