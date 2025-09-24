紓解竹北就學壓力 文興國小迎新生、國中將改制完全中學

因應新竹縣竹北地區就學人口逆勢成長，新竹縣府陸續新建4所國中小，其中文興國小於今年8月啟用一期校舍，迎來首屆小一新生，文興國中也在今年8月交付第二期校舍，目前招收國一、國二學生，將於116學年度改制為完全中學，兩校可望於明年7月全完工，紓解竹北就學壓力。

新竹縣教育局長楊郡慈指出，文興國小、文興國中的興建經費，由新竹縣政府自籌約27億經費挹注，加上中央補助「新興人口成長區補助計畫」支持，文興國小順利於114學年度起招收一年級新生4班，文興國中招收一、二年級共13班，舒緩竹北地區就學需求。

楊郡慈說，文興國中的國中部預計有48班，並將於116學年度改制為完全中學，高中部有18班，校園配置專科教室、活動中心及操場，也會逐一按照進度興建。未來完工後整合文興非營利幼兒園、文興國小、文興國中及高中的「文興智慧學習園區」，將提供完整的K-12學習歷程，照顧2到18歲的學子，完整培育未來需要的人才。

此外，文興國小、國中位於高鐵特區，車流頻繁，縣府重視學童通學安全，交通旅遊處配合開學已啟用行人號誌，以維護學通學安全。工務處也全面檢視改善校園周邊暨人行安全，研提國土署申請「永續提升人行安全計畫」，預計今年12月規畫完畢。

新竹縣長楊文科表示，隨著大量外來人口移入，學校學童數大幅增加，現有學校幾近飽和。為了實現教育機會均等，他任內新增了嘉豐國小、勝利國中、文興國小及文興國中等學校。

新竹新設的嘉豐國小2022年8月啟用第一期校舍，2024年全校完工，全年級共招收38班、956位學生；勝利國中也於2023年底全面竣工，目前全校已有52班1526位學生。在4所國中小陸續招生啟用後，竹北市東區學校過去幾年所面臨的超額轉介、無法就近入學的問題，也獲得有效的解決。 因應新竹縣竹北地區就學人口逆勢成長，新竹縣府陸續新建4所國中小，其中文興國小於今年8月啟用一期校舍，順利於114學年度起招收一年級新生4班。圖／新竹縣政府提供 新竹縣文興國中的國中部預計有48班，並將於116學年度改制為完全中學。圖／新竹縣政府提供

