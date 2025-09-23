竹市科園國小教學樓露台整建完工 提升活動空間

快訊

中央社／ 新竹市23日電

新竹市政府今天表示，經與新竹科學園區管理局攜手推動科園國小「教學樓五樓露台防水隔熱暨安全美化工程」，今天正式完工啟用，可為師生提供更多活動空間。

新竹市政府發布新聞稿表示，科園國小教學樓5樓露台過去作為自然科學戶外教室，因設備老舊、木平台腐朽及排水不良，常在雨天積水、孳生蚊蟲，甚至造成下方教室漏水、壁癌，影響教學品質。

為提供優質空間，竹市府指出，此次工程完成防水、隔熱及美化更新，不僅恢復了露台的教學與休憩功能，也提供孩子們安全、舒適且親近的活動環境。

新聞稿中，新竹市政府教育處表示，此次工程包括露台防水與隔熱施工、女兒牆安全防護加強，以及景觀平台防鏽與排水改善等，解決多年滲水與壁癌問題，也增設PU球場地面與棚架，讓學童也能跑跳、遊戲與休憩。

