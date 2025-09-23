快訊

棒球亞錦賽／超強！中華隊10比0提前7局扣倒南韓 分組第一晉級複賽

花蓮堰塞湖溢流泥水傾瀉光復 抱電桿婦人自行脫困！女兒留言報平安

獨／新青安鬆綁房貸水龍頭9月開多大？行庫最新數據透露3訊息

修正卡半年 新北汐止秀峰國小人行道計劃調整送核定

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
人行道工程後續將盡快招標施工，讓學童、行人有更舒適的通行環境。 圖／觀天下有線電視提供
人行道工程後續將盡快招標施工，讓學童、行人有更舒適的通行環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止仁愛路秀峰國小前的人行道，因為年久失修，造成行人還有學童上放學通行很不方便也危險，只是汐止區公所的人行道改造計劃，在送中央國土署申請經費補助時，卡在修正了半年，核定下不來，所以立委廖先翔就召集中央、地方相關單位現場會勘討論，希望計劃再修正送審能早日核定，讓人行道盡快施作。

立法委員廖先翔提到，現在都在講求人本的環境，尤其是學校周邊更是政府單位致力要改善的區塊，因為在去年的時候，汐止區公所就有計劃要將秀峰國小前的人行道做大規模改造，這個計劃在今年1月的時候就有經過國土署核定了，但到目前為止還有許多後續在進行經費概算計劃的修正，但已經修了半年都遲遲沒有獲得核定，因此找了中央、地方單位一起到現場了解實際的情況，避免政府單位在做修正的時候，文來文往或是發文中沒法表達清楚的意見，各單位來討論，了解地方施作這項工程的必要性跟效益。

廖先翔表示，討論後請公所根據國土署的意見做調整，看計劃書有那些需要修的部分，釐清後確認這份計劃書的內容是符合審查標準跟要求，中央地方達成共識，把修正後的計劃書送到中央審議，讓人行道工程的經費在今年就能做經費的核定，後續盡快招標施工，讓學童、行人有更舒適的通行環境。

秀峰國小校長戴雲卿說，現在學生通行的方式比較不方便，如果按照汐止區公所及國土署的規劃，就可以讓學生直接在校門口旁的路線通行，現有的部分就不再通行，對於學生來講比較安全，另一側則是專門提供家長停車接送孩子，都比較方便，另外，人行道之後都會打掉，以符合規範的方式處理，讓孩子有更安全的通學路廊。

人行道 汐止 國土署

延伸閱讀

汐止區首捐 新北汐止福德祠捐清潔隊資源回收車

軍公教停砍年金列優先法案 傅崐萁：白委不反對 有望一票險勝

台鐵汐科站改善工程一波三折 廖先翔現勘 月台搭建臨時梯已見雛形

YouTuber鐵道放天燈收罰單廖先翔促修法 業者期待避免天燈產業斷鏈

相關新聞

守護學童午餐品質不打折 南市自編近6億元支應

行政院主計總處日前指出，新版財政收支劃分法實施後，國中小營養午餐「三章一Q」國產可溯源食材補助，將由地方自籌財源支應。台...

日本體育名校宮城縣利府高校 受邀到北港高中排球交流賽

克難成軍的雲林縣北港高中排球隊，校方和家長攜手努力，不僅解決優秀球員外流，國內大賽屢建戰功，吸引外來球員，最近更走出國際...

竹市科園國小教學樓露台整建完工 提升活動空間

新竹市政府今天表示，經與新竹科學園區管理局攜手推動科園國小「教學樓五樓露台防水隔熱暨安全美化工程」，今天正式完工啟用，可...

新北淡水天生國小地坪積水改善完工 議員視察成果

新北市淡水區天生國小創校61年，學校校地廣大，有許多地方的校園地坪也出現高低不平的情況，在下雨天時容易形成積水問題，也會影響到學童在活動當中的安全，因此今年六月校長特別會同新北市議員陳偉杰，到學校來會勘爭取經費，經過2個月的暑假工程，也已經完工。

修正卡半年 新北汐止秀峰國小人行道計劃調整送核定

在汐止仁愛路秀峰國小前的人行道，因為年久失修，造成行人還有學童上放學通行很不方便也危險，只是汐止區公所的人行道改造計劃，在送中央國土署申請經費補助時，卡在修正了半年，核定下不來，所以立委廖先翔就召集中央、地方相關單位現場會勘討論，希望計劃再修正送審能早日核定，讓人行道盡快施作。

從班班有鮮奶喊停到新北推「鮮奶幸福周」 藍白民代說話了

新北市將從明年2月起啟動「鮮奶幸福周」計畫，讓2至12歲學童及幼兒可每周享用鮮奶或豆漿，預估33萬名孩子受惠。對此，新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。