修正卡半年 新北汐止秀峰國小人行道計劃調整送核定
在汐止仁愛路秀峰國小前的人行道，因為年久失修，造成行人還有學童上放學通行很不方便也危險，只是汐止區公所的人行道改造計劃，在送中央國土署申請經費補助時，卡在修正了半年，核定下不來，所以立委廖先翔就召集中央、地方相關單位現場會勘討論，希望計劃再修正送審能早日核定，讓人行道盡快施作。
立法委員廖先翔提到，現在都在講求人本的環境，尤其是學校周邊更是政府單位致力要改善的區塊，因為在去年的時候，汐止區公所就有計劃要將秀峰國小前的人行道做大規模改造，這個計劃在今年1月的時候就有經過國土署核定了，但到目前為止還有許多後續在進行經費概算計劃的修正，但已經修了半年都遲遲沒有獲得核定，因此找了中央、地方單位一起到現場了解實際的情況，避免政府單位在做修正的時候，文來文往或是發文中沒法表達清楚的意見，各單位來討論，了解地方施作這項工程的必要性跟效益。
廖先翔表示，討論後請公所根據國土署的意見做調整，看計劃書有那些需要修的部分，釐清後確認這份計劃書的內容是符合審查標準跟要求，中央地方達成共識，把修正後的計劃書送到中央審議，讓人行道工程的經費在今年就能做經費的核定，後續盡快招標施工，讓學童、行人有更舒適的通行環境。
秀峰國小校長戴雲卿說，現在學生通行的方式比較不方便，如果按照汐止區公所及國土署的規劃，就可以讓學生直接在校門口旁的路線通行，現有的部分就不再通行，對於學生來講比較安全，另一側則是專門提供家長停車接送孩子，都比較方便，另外，人行道之後都會打掉，以符合規範的方式處理，讓孩子有更安全的通學路廊。
