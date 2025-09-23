新北淡水天生國小地坪積水改善完工 議員視察成果
新北市淡水區天生國小創校61年，學校校地廣大，有許多地方的校園地坪也出現高低不平的情況，在下雨天時容易形成積水問題，也會影響到學童在活動當中的安全，因此今年六月校長特別會同新北市議員陳偉杰，到學校來會勘爭取經費，經過2個月的暑假工程，也已經完工。
市議員陳偉杰表示，實際了解問題發生位置與造成原因，並積極向上級單位爭取補助經費，目前改善工程已順利完工，包括了人行步道增設排水管線與集水孔，有效改善雨天積水、通行困難問題，破損光滑地磚全面剃除改鋪防滑材質地坪，降低滑倒風險，行走更安心，活動區與遊戲區水溝蓋更新、落差調整，防止學生踩空受傷，提高使用安全性。
陳偉杰表示，感謝陳月華校長及校方團隊的通力合作與耐心配合，也謝謝工程團隊在酷暑中如期完工，學童的每一步都值得被守護。未來也會繼續努力，為淡水打造更安全、更溫暖的學習環境，陪伴每位學童健康快樂成長。
