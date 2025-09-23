日本體育名校宮城縣利府高校 受邀到北港高中排球交流賽

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
日本體育名校宮城縣利府高等學校，受邀到北港高中展開五天的排球交流訪問賽，北港高中校長江耀淇親自介紹北港古城和宗教。記者蔡維斌／攝影
日本體育名校宮城縣利府高等學校，受邀到北港高中展開五天的排球交流訪問賽，北港高中校長江耀淇親自介紹北港古城和宗教。記者蔡維斌／攝影

克難成軍的雲林縣北港高中排球隊，校方和家長攜手努力，不僅解決優秀球員外流，國內大賽屢建戰功，吸引外來球員，最近更走出國際首度赴日交流賽，並邀請日本體育名校宮城縣利府高等學校來台參訪，建立兩國教育合作新模式。

北港高中女排隊成軍短短4年，當初因在國內有金牌球隊之稱的北港鎮北辰國小女排隊，長年培養的選手被挖角到外縣市，菁英外流，地方深感不捨，後來北港建國國中成立女排隊承接，但到國中又斷層。

北港高中校長江耀淇為一圓地方「選手留鄉夢」，即四處奔走，湊足6人一切從零開始，克難創立沿海首支高中女排隊，果不負眾望，聘請在地退休的金牌教練黃國賢、黃文斌 出馬，前年全國聯賽打下第7名、和家盃全國排球賽冠軍、全國玉山莒光盃亞軍，去年高中甲級排球聯賽再擠進前6名，屢獲佳績。

為精進球技，校方首度邀請日本以體育著稱的利府高等學校，由校長服部克弘帶領23名師生到校交流訪問，受到地方熱烈接待，北港高中並邀建國國中排球隊，展開台日球隊交流賽，切磋球技。

北港高中校長江耀琪表示，去年曾帶隊到日本宮城縣教育交流，並訪問日本利府高校，最近透過「高級中等以下學校國際教育交流聯盟」媒合，邀請利府高校來台交流5天。

江耀琪說，此次交流以排球友誼賽為主，讓兩校可以在球場相互切磋球技、學習各種運動精神，校方特邀請建國國中男、女排球隊學生與日本學生技術交流，共同體驗異國球隊訓練過程，建立情誼並擴展學生國際視野。

北高學生指出，從交流賽中發現利府高校女排隊的基本功很紮實，向心力和團隊精神非常強，每個球都不放棄，盡心盡力打好每一球，值得借鏡。利府學生小野寺さくら則分享，來台交流獲得珍貴友誼，他們會珍惜這份情誼。

在了解北港高中排球隊成軍的歷程後，服部克弘表示，深入台灣跨國交流，見識地方培育人才的用心，不僅是在體育方面，未來在文化面也能交流，希望兩校能建立更長久的交流模式。

日本體育名校宮城縣利府高等學校，受邀到北港高中展開五天的排球交流訪問賽，受到地方各界熱情接待。記者蔡維斌／攝影
日本體育名校宮城縣利府高等學校，受邀到北港高中展開五天的排球交流訪問賽，受到地方各界熱情接待。記者蔡維斌／攝影
日本體育名校宮城縣利府高等學校，受邀到北港高中展開排球交流賽，賽況精彩贏得滿場喝采。記者蔡維斌／攝影
日本體育名校宮城縣利府高等學校，受邀到北港高中展開排球交流賽，賽況精彩贏得滿場喝采。記者蔡維斌／攝影

