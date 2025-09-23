守護學童午餐品質不打折 南市自編近6億元支應

行政院主計總處日前指出，新版財政收支劃分法實施後，國中小營養午餐「三章一Q」國產可溯源食材補助，將由地方自籌財源支應。台南市長黃偉哲今宣布，市府將自行編列近6億元預算，確保全市學童的營養午餐品質不打折；持續採用國產食材，並落實照顧弱勢學生與偏鄉學校的午餐供應品質。

黃偉哲說，學校午餐不單是一頓飯，更是孩子健康成長的重要基石。因應財政劃分法新制上路，相關午餐經費補助市府將自行編列，不因中央補助增減有所影響，絕不讓孩子的營養與食材安全打折。將善用增加的統籌分配稅款，自行支應經費，讓學童「吃得營養、健康、美味又安心」。黃市長強調，會持續支持在地小農與農產供應鏈，透過「三章一Q」食材，推動農業永續發展，讓午餐成為孩子與土地連結的重要教育。

教育局長鄭新輝表示，為提供學生營養、衛生、安全的午餐，持續推動學校午餐中央廚房化，目前學校聯合供餐及自辦午餐比率超過93%；每日供應約13萬份自辦午餐，所有食材均要求採用國產可溯源，家長可透過教育部食材登錄平台查詢。也持續與農業局、衛生局合作，加強監督學校午餐採購與執行，持續落實「三章一Q」政策，確保午餐的食品衛生安全，並透過營養師及廚師的用心，提供營養又美味的午餐，守護學童的健康。

教育局指出，「三章一Q」是指「CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品(TAP) 、有機農產品」及「臺灣農產品生產追溯QR Code」等四類認證；過去中央提供每餐10至14元不等補助，協助地方推動「三章一Q」採購。新版財劃法上路後，中央雖不再編列相關經費補助，但市府將會持續落實國產食材採購並深化學生營養教育，讓孩子「知食、惜食、享食、樂食」。

