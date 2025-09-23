北北基國中生直擊產業見習團 全程免費將開放報名
台北市教育局今天表示，「新興產業人才直飛航線」今年納入數位文創，與綠能科技、物聯網及電動車並列4大亮點，10月4日起展開直擊產業日程，全程免費，開放北北基國中生報名。
台北市教育局發布新聞指出，台北產業見習團是提供青少年探索職涯與產業鏈結的新航道，113學年度舉辦「產業新手村見學團」大獲好評，今年是第2年舉辦。
教育局說，這次的1日體驗行程共4場次，全程免費，限額135人，將帶領學員直擊產業現場、探索新興趨勢，呼籲北北基國中學生、家長與教師踴躍參與，詳情與報名方式可至台北市新興職業試探與體驗示範中心網站查詢。
首站10月4日啟程，教育局說，以綠能科技為主題，將赴台灣電力公司「電幻1號所」，透過多媒體與跨域設計認識智慧電網、再生能源管理，並赴國立台北科技大學參與智慧電力課程，理解能源轉型與電力產業趨勢。
第2場次10月23日進行，教育局說，主軸為物聯網，透過參訪中興保全科技公司，認識跨足食、醫、住、行的智慧城市整合服務，以及實踐ESG節能減碳的經驗；接著到龍華科技大學，經由操作課程，學習如何將物聯網、雲端運算融入生活，讓城市安全、便利、永續。
第3場次11月1日舉行，教育局說，聚焦在電動車，將前往納智捷汽車桃園體驗中心，了解智慧駕駛與新能源車發展趨勢、觀摩純電科技，以及服務中心的售後服務，掌握純電車產業的完整面貌。
最終場次11月23日登場，教育局說，是今年新增的數位文創，將走進夢想創造股份有限公司，觀摩影像後期製作、視覺特效、動畫研發流程；並赴中國科技大學參與動畫製作應用課程，透過實作體驗影視產業的數位創意能量。
