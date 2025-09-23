快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

北北基國中生直擊產業見習團 全程免費將開放報名

中央社／ 台北23日電

台北市教育局今天表示，「新興產業人才直飛航線」今年納入數位文創，與綠能科技、物聯網及電動車並列4大亮點，10月4日起展開直擊產業日程，全程免費，開放北北基國中生報名。

台北市教育局發布新聞指出，台北產業見習團是提供青少年探索職涯與產業鏈結的新航道，113學年度舉辦「產業新手村見學團」大獲好評，今年是第2年舉辦。

教育局說，這次的1日體驗行程共4場次，全程免費，限額135人，將帶領學員直擊產業現場、探索新興趨勢，呼籲北北基國中學生、家長與教師踴躍參與，詳情與報名方式可至台北市新興職業試探與體驗示範中心網站查詢。

首站10月4日啟程，教育局說，以綠能科技為主題，將赴台灣電力公司「電幻1號所」，透過多媒體與跨域設計認識智慧電網、再生能源管理，並赴國立台北科技大學參與智慧電力課程，理解能源轉型與電力產業趨勢。

第2場次10月23日進行，教育局說，主軸為物聯網，透過參訪中興保全科技公司，認識跨足食、醫、住、行的智慧城市整合服務，以及實踐ESG節能減碳的經驗；接著到龍華科技大學，經由操作課程，學習如何將物聯網、雲端運算融入生活，讓城市安全、便利、永續。

第3場次11月1日舉行，教育局說，聚焦在電動車，將前往納智捷汽車桃園體驗中心，了解智慧駕駛與新能源車發展趨勢、觀摩純電科技，以及服務中心的售後服務，掌握純電車產業的完整面貌。

最終場次11月23日登場，教育局說，是今年新增的數位文創，將走進夢想創造股份有限公司，觀摩影像後期製作、視覺特效、動畫研發流程；並赴中國科技大學參與動畫製作應用課程，透過實作體驗影視產業的數位創意能量。

教育局 再生能源 電力

延伸閱讀

台中國立高中職改市立後沒錢…校務發展基金見底 議員建請回歸中央

桃園教育局攜手社區 強化霞雲國小親師生防災觀念

中央補助喊卡 新北超前部署營養午餐預算

疑視線盲區 屏東國中生趕上學擦撞客運倒地受傷

相關新聞

從班班有鮮奶喊停到新北推「鮮奶幸福周」 藍白民代說話了

新北市將從明年2月起啟動「鮮奶幸福周」計畫，讓2至12歲學童及幼兒可每周享用鮮奶或豆漿，預估33萬名孩子受惠。對此，新北...

日本體育名校宮城縣利府高校 受邀到北港高中排球交流賽

克難成軍的雲林縣北港高中排球隊，校方和家長攜手努力，不僅解決優秀球員外流，國內大賽屢建戰功，吸引外來球員，最近更走出國際...

守護學童午餐品質不打折 南市自編近6億元支應

行政院主計總處日前指出，新版財政收支劃分法實施後，國中小營養午餐「三章一Q」國產可溯源食材補助，將由地方自籌財源支應。台...

蘭陽女中學生合影總統遭網友霸凌怒提告 校方說話了

賴清德總統19日到宜蘭視察「全國防災日」演練，蘭陽女中學生邀請總統合拍，事後照片經網路社群分享，卻引來網友出征，甚至還有...

與賴總統合影遭諷 蘭陽女中學生提告後發文盼台灣更好

總統賴清德日前到蘭陽女中視察「全國防災日」演練，學生紛紛與賴總統合影，合影曝光後被部分網友嘲諷，1名女學生認為名譽受損對...

公托搶破頭…桃園準公托名額卻剩超多 市府推2解方

桃園市截至去年底公托候補人數達3286人，但同時準公托有3734個名額閒置，民代質疑資源嚴重失衡。婦幼局表示，民眾考量托...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。