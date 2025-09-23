快訊

從班班有鮮奶喊停到新北推「鮮奶幸福周」 藍白民代說話了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市將從明年2月起啟動「鮮奶幸福周」計畫，讓2至12歲學童及幼兒可每周享用鮮奶或豆漿，預估33萬名孩子受惠。圖／新北市教育局提供
新北市將從明年2月起啟動「鮮奶幸福周」計畫，讓2至12歲學童及幼兒可每周享用鮮奶或豆漿，預估33萬名孩子受惠。對此，新北市民眾黨議員陳世軒表示，中央「班班有鮮乳」執行不彰喊停，導致地方被迫自籌經費續辦，如今「營養午餐補助」中央也不編列，呼籲中央不要再玩弄新財劃法，把責任推卸給基層。

陳世軒說，中央砸的鍋地方來收拾已非單一事件；最近，公私立學校電費支出，中央要地方承擔、「營養午餐補助」中央也不編列，把地方自行因應，不僅都讓地方政府與基層學校疲於奔命，有些更形同「中央得政績、地方扛支出」，非常不合理。

陳世軒表示，去年市政總質詢時，他已對「班班有鮮乳」提出建議，包含如何確保孩童喝得到、避免學校保管與保存上的困擾，以及可透過「新北校園通APP」結合四大超商，讓鮮乳發放數位化及便利化。新北市府雖比台北慢一步，但也總算跟上「地方鮮乳自給列車」，讓新北的學童們也能受惠。

新北市議會國民黨團書記長王威元表示，「鮮奶幸福周」以都會數位兌換與偏鄉專案配送雙軌模式推動，不僅便利家長就近領取，更照顧到偏遠地區的學童，並貼心提供豆漿作為乳糖不耐孩童的替代選擇，真正做到營養不打折。

王威元說，中央過去的「國產食材10元獎勵金」補助突喊停，財劃法三讀通過後卻遲未落實，讓地方財政陷入不確定，所幸新北市自行籌措經費，才能避免孩子營養受到影響。

