高雄左營高中訪日 與明治高校深化教育交流

中央社／ 高雄23日電

高雄市左營高中近日赴日與姊妹校東京都明治高校交流，此次交流主題為「東京的城市探索與交通系統」，比較高雄與東京交通系統，課程設計兼具學術性與體驗性。

左營高中今天發布新聞稿表示，今年與日本東京都明治高校締結姊妹校，並於17日至明治高校展開6天教育交流；左營高中學生也入住日方同學家庭，體驗餐桌互動、週末生活與日常交流，深入認識日本文化。

校方表示，交流會上2校學生分別進行專題報告，左營高中以「東京的文化地景、飲食、生活文化與交通系統」為題，與高雄的交通系統進行比較，並介紹明年3月日方來訪時，將以「高雄港都地景與交通系統」作為導覽主題。

另外，明治高校學生則聚焦於「日本交通」，介紹新幹線的高速與準點、觀光列車的文化價值，以及多元交通運具在都市與觀光中的角色。報告結束後，雙方並互贈校方禮物，象徵教育合作的深厚情誼。

校方說，左營高中學生交流期間也參觀校園、體驗英語與體育課程，在語言互動與肢體活動中感受不同的教學氛圍；午餐時段則在高校食堂親自點餐用餐，體驗日本校園的日常文化。

左營高中學生入住日方同學家庭，透過餐桌互動、週末生活與日常交流，更深入認識日本文化。短短數日的跨文化相處，不僅讓學生培養獨立與尊重，也建立起難得的跨國情誼。

左營高中校長林百鴻表示，明治高校是明治大學的附屬中學，左營高中也是明治大學的海外招生合作學校，每年明治大學皆為左營高中學生提供專屬名額，這項制度化合作不僅拓展升學管道，更讓高中教育與高等教育無縫銜接，為學生的國際發展鋪設堅實道路。

高校 日本 東京

