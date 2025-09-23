快訊

新北：115年2月起 2到12歲童週週有鮮奶喝

中央社／ 新北23日電

新北市長侯友宜今天表示，自115年2月開學日起，凡就讀新北市公私立國小、幼兒園及設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每週皆可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，估33萬人受惠。

新北市長侯友宜今天前往板橋國小，與學童一起上營養教育小學堂課程，同時也宣布，已編列新台幣4.29億元經費，將自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。

他表示，凡就讀新北市公私立國小、幼兒園，以及設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每週皆可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，全年52週不間斷，連寒暑假也不打烊，預計將有33萬名孩子受惠。

侯友宜表示，「鮮奶幸福週」結合「都會數位兌換」與「偏鄉專案配送」雙軌模式，讓孩子可就近於超商或超市等多元通路領取。兌換品項除了鮮奶外，更貼心提供豆漿作為乳糖不耐孩童的替代選擇，補充鈣質與蛋白質，讓每名學幼童都能獲得均衡營養。

