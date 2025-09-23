新北：115年2月起 2到12歲童週週有鮮奶喝
新北市長侯友宜今天表示，自115年2月開學日起，凡就讀新北市公私立國小、幼兒園及設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每週皆可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，估33萬人受惠。
新北市長侯友宜今天前往板橋國小，與學童一起上營養教育小學堂課程，同時也宣布，已編列新台幣4.29億元經費，將自115年2月開學日起，全面啟動「鮮奶幸福週」計畫。
他表示，凡就讀新北市公私立國小、幼兒園，以及設籍新北市的2至12歲學齡兒童，每週皆可免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，全年52週不間斷，連寒暑假也不打烊，預計將有33萬名孩子受惠。
侯友宜表示，「鮮奶幸福週」結合「都會數位兌換」與「偏鄉專案配送」雙軌模式，讓孩子可就近於超商或超市等多元通路領取。兌換品項除了鮮奶外，更貼心提供豆漿作為乳糖不耐孩童的替代選擇，補充鈣質與蛋白質，讓每名學幼童都能獲得均衡營養。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言