蘭陽女中學生合影總統遭網友霸凌怒提告 校方說話了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽女中女學生日前與總統賴清德開心合影，照片分享到社群時，卻遭網友出征辱罵，女學生提告網友妨害名譽，校方今天出面籲請各界守護學生權益，維護校園安寧。圖／民眾提供
蘭陽女中女學生日前與總統賴清德開心合影，照片分享到社群時，卻遭網友出征辱罵，女學生提告網友妨害名譽，校方今天出面籲請各界守護學生權益，維護校園安寧。圖／民眾提供

賴清德總統19日到宜蘭視察「全國防災日」演練，蘭陽女中學生邀請總統合拍，事後照片經網路社群分享，卻引來網友出征，甚至還有人爆髒話。蘭女學生21日怒告網友妨害名譽，竟再度掀起網路論戰。校方今天出面喊話， 籲請各界守護學生權益，維護校園安寧。

據了解，當天賴總統站在教室後方視察，突然被學生要求拍照，賴清德先是愣了一下，接著問「老師允許嗎？」老師同意後，賴清德站著等待學生就位後，配合擺姿勢拍了幾張照片，當下的互動影片被隨行人員拍下，分享在賴清德IG限動，隨即被學生轉載至threads社群。

未料單純合照卻引來網友辱罵，蘭陽女中被貼上「青鳥學校」標籤，更有網友以「高中就在準備成為黨衛軍，以後給高官X」的難堪字眼留言，引發議論。

被攻擊女學生21日晚間提告該網友涉嫌妨害名譽，由警方受理中。學生昨深夜在threads留言說， 「要踏出提告這一步其實很難」，「不確定我的行動是對的…我很焦慮，焦慮到睡不著」，「不是所有青鳥都是智障腦殘，也不是所有小草都噁男神經病，希望台灣更好！」

蘭陽女中今天表示，9月19日國家防災日，成功舉辦一場全國性的地震避難演練示範，全校師生通力合作，展現平日紮實的防災教育訓練成果；演練結束後，總統與學生合影，是師生共同努力後留下的珍貴紀錄。這份喜悅與榮耀，是學生們辛勤付出的正向回饋，學校尊重並肯定學生分享生活點滴的行為、大方有度的舉止，展現年輕世代的活力與自信。

校方表示，近日有部分學生因個人社群媒體發文，遭外界言語評論，甚至有部分言論已超出正常討論範疇，對學生造成困擾。在此，蘭陽女中懇切呼籲媒體及社會大眾，基於愛護與保護學生立場，請勿再擴大相關討論或打擾學生，讓學校回歸教育本質，維持正常的教學與學習環境。若學生或其家長因應相關情況而採取法律行動，校方將給予最大尊重，並在合法範圍內提供必要支持與協助。

賴清德

