與賴總統合影遭諷 蘭陽女中學生提告後發文盼台灣更好

中央社／ 宜蘭23日電
與賴清德合影遭嘲諷，蘭陽女中1名女學生認為名譽受損對網友提告。示意圖／AI生成
總統賴清德日前到蘭陽女中視察「全國防災日」演練，學生紛紛與賴總統合影，合影曝光後被部分網友嘲諷，1名女學生認為名譽受損對網友提告。她昨日再發文表示，希望台灣更好。

賴總統19日在蘭陽女中校園視察防災演練時，不少女學生要求合照，影片在網路曝光後，不少網友直呼親民，但也引來其他網友辱罵或嘲諷蘭陽女中，1名女學生21日對網友提告，蘭陽女中22日回應，對於此事過程尚未清楚了解，尊重提告學生權益。

這名女學生昨天晚間10時許，再度於社群平台Threads發文表示，她要鄭重聲明，不是所有青鳥都是智障、腦殘，也不是所有小草都是噁男、神經病，希望台灣更好。

她說，要踏出提告這一步其實很難，不確定她的行動是對的，還是其實是個敏感的網路小丑，她很焦慮，焦慮到睡不著。發文的初衷，是不能因為討厭一個人、一個政黨就往死裡罵。

這名女學生表示，身邊許多好友原本都有發出賴總統視察的影片，卻因為網路許多人說「青鳥學校」「學生很可憐」「身為畢業學姐對總統感到不歡迎」的字眼選擇刪除文章，看到好友一個接一個刪除原本代表歡喜的文章，且受到流言蜚語搞到關留言，她很難過。

