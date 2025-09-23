快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

公托搶破頭…桃園準公托名額卻剩超多 市府推2解方

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園許多年輕家庭仍以公托為第一優先，婦幼局表示，市府今年推動友善托育補助計畫，弱勢家庭若送準公托即提供差額補助。本報資料照片
桃園許多年輕家庭仍以公托為第一優先，婦幼局表示，市府今年推動友善托育補助計畫，弱勢家庭若送準公托即提供差額補助。本報資料照片

桃園市截至去年底公托候補人數達3286人，但同時準公托有3734個名額閒置，民代質疑資源嚴重失衡。婦幼局表示，民眾考量托育費用負擔與人力穩定性等因素，仍多選擇公托，市府今年推動友善托育計畫，若弱勢家庭送準公托即提供差額補助，也針對托育人員推出獎勵金制度留才，盼提供穩定服務。

市府統計，全市托育覆蓋率為45.82%，但各行政區差距懸殊，其中，蘆竹區托育覆蓋率最高達73.46%，中壢區有54.74%，桃園區達52.12%；然而復興區托育覆蓋率僅3.66%，新屋區17.89%，大溪區21.43%，平鎮區和龍潭區也僅約33%，凸顯資源分配不均。

議員李宗豪表示，以龜山區為例，2023年底至今已增加約1萬多人，但公托從市長張善政上任時的3家至今維持不變；有媽媽想生第二胎，不到兩歲的第一胎至今卻還在公托候補名單，私托也一位難求，令年輕家長十分困擾。

議員張肇良說，平鎮、龍潭托育覆蓋率都僅約3成，觀音區更只有2成，遠低於全市平均，究竟是托育人員不足還是找不到場地？市府應提出具體規畫。

婦幼局長杜慈容表示，全市公托從2022年40處、收托1175人，到目前56處、可收托1808人，年底將達61處、收托1972人，明年還會再增加5處，2027年後總共達97處，可收托3600多位孩子，達到公托翻倍的目標。

杜慈容坦言，設置公托常面臨場地不足和托育人力流失問題，因此桃園針對托嬰中心托育人員及居家托育人員，推出久任獎金制度；新進居家托育人員穩定收托，每年提供8000元獎金，若在觀音、新屋、大園、大溪、復興等地服務，獎金則提升至1萬元。

為減輕民眾的經濟負擔，市府今年4月起也推動「友善托育補助2.0計畫」，包括低收、中低收、未成年父母及原住民等家庭，送托至準公共托嬰中心或準公共居家托育人員，即提供差額補助，讓家長實際負擔與公托相同，目前已有400位原本等候公托的兒童轉至私托。

托育

延伸閱讀

桃園教育局攜手社區 強化霞雲國小親師生防災觀念

張善政表揚績優義警 對桃園治安貢獻良多

樺加沙颱風影響長榮航、立榮國際線航班異動

樺加沙颱風來襲 台灣虎航調整航班最新動態

相關新聞

與賴總統合影遭諷 蘭陽女中學生提告後發文盼台灣更好

總統賴清德日前到蘭陽女中視察「全國防災日」演練，學生紛紛與賴總統合影，合影曝光後被部分網友嘲諷，1名女學生認為名譽受損對...

公托搶破頭…桃園準公托名額卻剩超多 市府推2解方

桃園市截至去年底公托候補人數達3286人，但同時準公托有3734個名額閒置，民代質疑資源嚴重失衡。婦幼局表示，民眾考量托...

彰化鹿江中小學高中部掛牌 引進IBDP課綱

彰化縣政府將於鹿江國際中小學新設高中部，每年級規畫3班，預計117學年度招生。高中部首度引進全球頂尖大學高度認可的「國際...

2部電影台中拍攝殺青 明道中學校友帶300學弟妹參與

最近有2部新上映的電影都在台中拍攝，明道中學校友投入其中，甚至還有300名學生參與演出，師生為此雀躍。曾陪同學生參與拍攝...

主計總處：營養午餐為地方自治事項 應依統籌款編列預算

台灣推動學校營養午餐使用3章1Q國產農產品，過往是由中央補助每名學童10元，媒體報導，財劃法修正後，中央、地方都未編列相...

中科實中新建大樓與國小部落成 幼兒園到高中完成最後拼圖

台中科學園區實驗高級中學在高中部、國中部、雙語部與中科管理局幼兒園陸續建置後，今天完成最後一塊拼圖─國小部落成；中科管理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。