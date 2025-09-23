公托搶破頭…桃園準公托名額卻剩超多 市府推2解方
桃園市截至去年底公托候補人數達3286人，但同時準公托有3734個名額閒置，民代質疑資源嚴重失衡。婦幼局表示，民眾考量托育費用負擔與人力穩定性等因素，仍多選擇公托，市府今年推動友善托育計畫，若弱勢家庭送準公托即提供差額補助，也針對托育人員推出獎勵金制度留才，盼提供穩定服務。
市府統計，全市托育覆蓋率為45.82%，但各行政區差距懸殊，其中，蘆竹區托育覆蓋率最高達73.46%，中壢區有54.74%，桃園區達52.12%；然而復興區托育覆蓋率僅3.66%，新屋區17.89%，大溪區21.43%，平鎮區和龍潭區也僅約33%，凸顯資源分配不均。
議員李宗豪表示，以龜山區為例，2023年底至今已增加約1萬多人，但公托從市長張善政上任時的3家至今維持不變；有媽媽想生第二胎，不到兩歲的第一胎至今卻還在公托候補名單，私托也一位難求，令年輕家長十分困擾。
議員張肇良說，平鎮、龍潭托育覆蓋率都僅約3成，觀音區更只有2成，遠低於全市平均，究竟是托育人員不足還是找不到場地？市府應提出具體規畫。
婦幼局長杜慈容表示，全市公托從2022年40處、收托1175人，到目前56處、可收托1808人，年底將達61處、收托1972人，明年還會再增加5處，2027年後總共達97處，可收托3600多位孩子，達到公托翻倍的目標。
杜慈容坦言，設置公托常面臨場地不足和托育人力流失問題，因此桃園針對托嬰中心托育人員及居家托育人員，推出久任獎金制度；新進居家托育人員穩定收托，每年提供8000元獎金，若在觀音、新屋、大園、大溪、復興等地服務，獎金則提升至1萬元。
為減輕民眾的經濟負擔，市府今年4月起也推動「友善托育補助2.0計畫」，包括低收、中低收、未成年父母及原住民等家庭，送托至準公共托嬰中心或準公共居家托育人員，即提供差額補助，讓家長實際負擔與公托相同，目前已有400位原本等候公托的兒童轉至私托。
