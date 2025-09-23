彰化鹿江中小學高中部掛牌 引進IBDP課綱

彰化縣政府將於鹿江國際中小學新設高中部，每年級規畫3班，預計117學年度招生。高中部首度引進全球頂尖大學高度認可的「國際文憑大學預科課程（IBDP）」，學生可透過校內直升或會考成績兩種管道入學。

鹿江國際中小學昨舉辦高中部籌備處掛牌儀式，彰化縣長王惠美說，鹿江國際中小學是彰化首間公辦公營的雙語實驗學校，融合傳統藝術、雙語、科技及國際化4大特色。自創校以來，不僅獲地方肯定，更得到教育部的「國際教育2.0試辦學校」認證；縣府預計投入超過4億元，興建高中部校舍和宿舍，包括28間教室和一棟宿舍。

彰化縣府教育處指出，鹿江中小學目前國小有5班128人、國中9班240人，未來增設高中3班共66人。鹿江國際中小學校長黃俊偉表示，高中部將使用全球已有逾5000所大學採認的IBDP課綱，學生有機會直接申請英國、美國、加拿大等國際知名大學，國內目前僅台北、桃園有公立學校採用此課綱，其餘都是私立學校。

黃俊偉說，課程包含「知識理論」「長篇論文」「創意行動服務」三大核心，以及語言、數學、科學、藝術等六大領域，未來「英文」會是高中部學生必備的基礎能力，並在學習中加深加廣，此階段培養學生的思辨力、研究力與社會責任感，以增加國際競爭力。

