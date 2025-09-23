聽新聞
師鐸獎新北6得主 把學生變潛力股

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
新北今年有6名老師獲教育部師鐸獎表揚，堪稱大贏家。記者王慧瑛／攝影
新北今年有6名老師獲教育部師鐸獎表揚，堪稱大贏家。記者王慧瑛／攝影

新北今年有6名老師獲師鐸獎殊榮，教育局昨安排與得獎者有深刻生命交會的學生當神秘來賓，有學生已踏入教職，從師生變同事；有老師說，別人盯股票編號，他關注學生學號，「我這支股票一定賺錢，因為教育是最好投資」。

教育局長張明文說，師鐸獎全國選拔72個名額，他當年在教育部承辦過該業務，知道評審過程難抉擇，獲獎代表典範與榮耀。教育局為得獎老師訂做客製化保溫杯，代表「永遠保住初心」。

6名得獎者橫跨不同世代，各有不同教學風格，共同點是對學生付出愛與關懷，教育熱情始終如一。

「慢一點沒關係，只要不停下腳步，就能走到屬於自己的未來。」這分信念，是三重修德國小校長陳俊生對特殊教育的堅持，在鷺江國小服務期間，每天站校門口笑瞇瞇地對學生說早安，對自閉症學生尹天霖語多鼓勵，因為校長的鼓舞，天霖變得有自信，目前是加油站洗車場員工，從父母的擔憂，蛻變成全家人的驕傲。

尹天霖帶著花束現身，陳俊生備感驚喜，他說，在教育界36年，看到孩子的成長，是當老師最欣慰的事。

牡丹國小主任徐愛鈞也是師鐸獎得主，影響學生江張才踏上教職，從師生變同事，攜手奉獻偏鄉教育，展現傳承力量。看到江張才出現，徐愛鈞喜極而泣，她勉勵江「一起成為偏鄉的一顆星，給孩子更多愛」。

「在別人眼裡，我曾經是個問題學生。」全國技藝競賽金手獎得主黃奕儒談起高中時期的轉折，最感謝瑞芳高工老師翁明郎當他的引路人，他形容，翁明郎像他在瑞芳的爸爸，對他展現包容。黃奕儒拚上北科大土木工程系，讓恩師與有榮焉。

淡水高工44歲教師鄭煒儒和學生李嘉峻互動亦師亦友，李高中時是「常態性中午才到校」的翹課生，鄭煒儒回顧說，他曾對李破口大罵，透過陪伴與互信，引導找到人生目標，李嘉峻是台師大碩士生，鄭煒儒在同一研究所攻讀博士，師生成了學長學弟。

鄭煒儒笑稱，別人關心股票代號，他關注學生學號，始終相信教育是最好投資。

中港國小教師林涵容、三多國小教師江彥麟透過美術、體育幫助學生建立自信，也獲師鐸獎肯定。

