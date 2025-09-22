與賴總統合影遭嘲諷 蘭陽女中學生提告網友
總統賴清德日前到蘭陽女中視察「全國防災日」演練，學生紛紛與總統合影，卻遭網友嘲諷。1名女學生認為名譽受損，昨天提告相關網友，由警方受理偵辦中。
賴總統19日在蘭女校園視察防災演練時，不少女學生要求合照，相關影片在網路曝光後，不少網友直呼「親民」；但也引來其他網友辱罵或嘲諷蘭陽女中。
「我蘭女、我驕傲！」對於學生勇敢提出告訴，許多蘭女畢業的校友支持學生做法；也有網友稱讚學生展現自我保護與法律意識的勇氣，捍衛自己與學校的尊嚴。
蘭陽女中回應，對於此事過程尚未清楚了解，尊重提告學生的權益。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言