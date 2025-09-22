與賴總統合影遭嘲諷 蘭陽女中學生提告網友

總統賴清德日前到蘭陽女中視察「全國防災日」演練，學生紛紛與總統合影，卻遭網友嘲諷。1名女學生認為名譽受損，昨天提告相關網友，由警方受理偵辦中。

賴總統19日在蘭女校園視察防災演練時，不少女學生要求合照，相關影片在網路曝光後，不少網友直呼「親民」；但也引來其他網友辱罵或嘲諷蘭陽女中。

「我蘭女、我驕傲！」對於學生勇敢提出告訴，許多蘭女畢業的校友支持學生做法；也有網友稱讚學生展現自我保護與法律意識的勇氣，捍衛自己與學校的尊嚴。

蘭陽女中回應，對於此事過程尚未清楚了解，尊重提告學生的權益。

