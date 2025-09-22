快訊

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60醫護搶救

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了 樺加沙颱風來襲…明停班課一覽

2部電影台中拍攝殺青 明道中學校友帶300學弟妹參與

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
明道校友參與電影拍攝並回饋學校，校長陳炤華說，這不僅是母校榮耀，更是多年人文教育的成果。圖／明道中學提供
明道校友參與電影拍攝並回饋學校，校長陳炤華說，這不僅是母校榮耀，更是多年人文教育的成果。圖／明道中學提供

最近有2部新上映的電影都在台中拍攝，明道中學校友投入其中，甚至還有300名學生參與演出，師生為此雀躍。曾陪同學生參與拍攝的明道中學校友會秘書長蕭是程感動地說，他見證孩子們在鏡頭前的投入與專注，深覺「校友與學生攜手向前，就是明道最好的招牌」。

兩部電影分別是「詭鄉」和「星空下的鋼琴手」，前者擔任製片的李欣，是明道合唱團校友。後者改編自天才鋼琴家李尚軒的自傳「自閉與自在」，男主角由就讀國立台灣藝術大學的明道校友李柏翰擔綱。

學校說，李欣特別安排專場特映會回饋母校，讓學弟妹搶先觀賞，兩場湧入近5百位校友、師生及家長，現場座無虛席。該片由台裔新銳導演馬新語執導，演員陣容有初孟軒、雷嘉汭及王滿嬌，全片於台中拍攝，19日全台上映，有濃厚的台中在地情感，並獲得台中市政府補助支持。

星空下的鋼琴手由謝志文執導，曾珮瑜飾演母親。李柏翰從百人海選中脫穎而出，首次登上大銀幕即擔任主角。劇組同時徵召3百位明道學生參與演出與實習，反應踴躍。該片在霧峰拍攝，日前正式殺青。

蕭是程說，校友不僅在影視舞台表現亮眼，還懂得回饋母校、提攜後輩，這份感恩與傳承精神，是明道人最可貴的資產。

校長陳炤華說，學校重視人文教育，鼓勵學生多元學習。李欣成功打造本土驚悚力作，星空下的鋼琴手男主角李柏翰更帶動學弟妹投入拍攝。這不僅是母校榮耀，更是多年人文教育的成果。明道人不只是學業優秀，更能勇敢追夢，這份精神會一代代傳承下去。

明道校友參與電影拍攝並回饋學校，校長陳炤華說，這不僅是母校榮耀，更是多年人文教育的成果。圖／明道中學提供
明道校友參與電影拍攝並回饋學校，校長陳炤華說，這不僅是母校榮耀，更是多年人文教育的成果。圖／明道中學提供

鋼琴 傳承 電影

延伸閱讀

「8號出口」超高還原如沉浸式體驗！網讚「最成功遊戲改編電影之一」

「96分鐘」電影主題曲片花近百萬點閱　推音樂引爆場！

創作劇本拍成電影上映遭改台詞諷政治人物 他涉嫌違反著作權法

雷嘉汭「最美厲鬼」造型曝光！「詭鄉」狠甩甜美形象變臉嚇壞初孟軒

相關新聞

主計總處：營養午餐為地方自治事項 應依統籌款編列預算

台灣推動學校營養午餐使用3章1Q國產農產品，過往是由中央補助每名學童10元，媒體報導，財劃法修正後，中央、地方都未編列相...

中科實中新建大樓與國小部落成 幼兒園到高中完成最後拼圖

台中科學園區實驗高級中學在高中部、國中部、雙語部與中科管理局幼兒園陸續建置後，今天完成最後一塊拼圖─國小部落成；中科管理...

台南永仁女籃遠征智利奪冠 黃偉哲請喝柚子飲賀「柚」得獎

台南市永仁高中女子籃球隊上月底代表台灣到智利首都聖地牙哥，參加天大主教聖心學校（SSCC Alameda）主辦的「16歲...

鹿江高中部117學年將招生66人 IB國際課綱首進彰化公校

彰化縣政府將於鹿江國際中小學新設高中部，每年級規劃3班，預計117學年度正式招生。新高中部將首度引進全球頂尖大學高度認可...

教育部教學卓越獎14所小學入圍 基市尚仁國小「楓香寶寶」獲肯定

今年「教學卓越獎」全國共14所國小入圍，基隆市尚仁國小結合校園楓香樹題材，以每名學生都是楓香寶寶，融合環境、情感教育等課...

基市6校新學年開學 全新通學步道讓學生更安全

基隆市政府推動改善通學道路計畫，透過路面修整、設置人行道和新增接送區等工程，降低學生上下學的交通風險。市府工務處、交通處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。