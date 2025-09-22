2部電影台中拍攝殺青 明道中學校友帶300學弟妹參與

最近有2部新上映的電影都在台中拍攝，明道中學校友投入其中，甚至還有300名學生參與演出，師生為此雀躍。曾陪同學生參與拍攝的明道中學校友會秘書長蕭是程感動地說，他見證孩子們在鏡頭前的投入與專注，深覺「校友與學生攜手向前，就是明道最好的招牌」。

兩部電影分別是「詭鄉」和「星空下的鋼琴手」，前者擔任製片的李欣，是明道合唱團校友。後者改編自天才鋼琴家李尚軒的自傳「自閉與自在」，男主角由就讀國立台灣藝術大學的明道校友李柏翰擔綱。

學校說，李欣特別安排專場特映會回饋母校，讓學弟妹搶先觀賞，兩場湧入近5百位校友、師生及家長，現場座無虛席。該片由台裔新銳導演馬新語執導，演員陣容有初孟軒、雷嘉汭及王滿嬌，全片於台中拍攝，19日全台上映，有濃厚的台中在地情感，並獲得台中市政府補助支持。

星空下的鋼琴手由謝志文執導，曾珮瑜飾演母親。李柏翰從百人海選中脫穎而出，首次登上大銀幕即擔任主角。劇組同時徵召3百位明道學生參與演出與實習，反應踴躍。該片在霧峰拍攝，日前正式殺青。

蕭是程說，校友不僅在影視舞台表現亮眼，還懂得回饋母校、提攜後輩，這份感恩與傳承精神，是明道人最可貴的資產。

校長陳炤華說，學校重視人文教育，鼓勵學生多元學習。李欣成功打造本土驚悚力作，星空下的鋼琴手男主角李柏翰更帶動學弟妹投入拍攝。這不僅是母校榮耀，更是多年人文教育的成果。明道人不只是學業優秀，更能勇敢追夢，這份精神會一代代傳承下去。 明道校友參與電影拍攝並回饋學校，校長陳炤華說，這不僅是母校榮耀，更是多年人文教育的成果。圖／明道中學提供

