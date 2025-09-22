高中生用黃偉哲頭像發文放颱風假 學校將議處

快訊

中央社／ 台南22日電

有民眾昨天晚間在社群網站平台使用台南市長黃偉哲頭像，發布「台南明天放！」等不實颱風停班課訊息，警方調查發現涉案者為高中生，恐面臨法律責任，學校也將依校規提報議處。

台南市長黃偉哲臉書（Facebook）今天凌晨發文，有人在網路冒用他的頭像發文，散布颱風假停班停課假消息，已向警方報案，台南市刑大立案調查，隨後傳喚一名15歲高中生在家長陪同下到案，高中生坦承因好玩發文，見事態延燒已迅速刪文，並發文表達悔意。

台南市長黃偉哲今天接受媒體聯訪表示，過去公眾人物對於肖像被惡搞或使用，只要不違反公共利益，大多抱持寬容態度，但發布颱風假消息屬於影響公共安全與秩序行為，根據災害防救法及相關規定，發布不實訊息會造成民眾混亂、影響政府防災應變工作，此事相關單位已在進行調查。

黃偉哲強調，颱風期間任何「停課停班」或避難疏散等資訊，一律以中央氣象署與台南市政府正式公告為準，民眾使用社群媒體時勿恣意發表不實言論，避免誤觸法網，也呼籲家長平時關心子女上網行為與使用時間，避免誤信誤傳。

台南市政府教育局發布聲明指出，當事學校已要求學生下架貼文及通知家長，同時完成校安通報，後續將依校規提報學生獎懲委員會議處，另針對學生如涉有司法調查部分，將啟動輔導機制，由學校與輔諮中心協助學生面對相關法律責任，並持續強化校內網路使用與法律責任宣導。

教育局指出，依據災害防救法，明知為有關災害不實訊息卻通報者，將處新台幣30萬元以上、50萬元以下罰鍰；若散播災害謠言或不實訊息，足以損害公眾或他人者，更可能面臨3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

教育局強調，社群媒體已成為學生日常資訊交流重要平台，但不實訊息傳播會造成社會混亂與恐慌，甚至引發法律責任，後續將結合校園課程、家長座談及市府跨局處資源，提升學生與市民辨識訊息真偽與正確使用社群素養。

颱風假 社群媒體

