25.6公尺馬賽克拼貼登場 嘉縣東榮國小攜手基金會共創校園亮點

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣文化基金會積極推動校園與社區共創，東榮國小師生與社區成員製作馬賽克拼貼陶板，完成基金會成立以來規模最大的作品，全長25.6公尺，幅數也創新高。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化基金會與民雄鄉東榮國小、東榮社區發展協會攜手合作，邀請社區長者與學生共同創作全長25.6公尺馬賽克拼貼，作品裝飾於校園側門，不僅為校園增添藝術風貌，更象徵學校與社區的深厚連結，成為藝術融入在地生活成功典範。

嘉義縣文化基金會自2020年啟動「視覺藝術計畫」，積極推動校園與社區共創。今年特別邀請老師王雅君指導，帶領東榮國小師生與社區成員製作馬賽克拼貼陶板，以「烈風」、「科技」、「美學」、「校園」四大元素為創作理念，完成基金會成立以來規模最大的作品，全長25.6公尺，幅數也創新高。

今天嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長林于玲、東榮國小校長吳春慧、東榮社區發展協會理事長劉金山、嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍，以及縣議員黃啟豪、簡嘉億、林淑完、陳文忠等來賓受邀揭幕，共同見證重要時刻。

翁章梁表示，藝術創作的過程本身就是學習，不僅能激發創意、增進交流，更能促進學校與社區的良性互動。多年後，學生即使畢業十年、二十年，回到母校仍能看見當年的作品，感受情感與記憶的延續。

執行長陳尚雍表示，文化基金會近年積極將多元藝術課程深入各鄉鎮，此次更創下基金會有史以來最多幅且最長的紀錄，對校園美化與藝術推廣意義深遠。

校長吳春慧表示，東榮國小鄰近台1線及民雄星巴克，但側門過去較不顯眼，藉由藝術創作，不僅美化校園與台1線，也拉近了學校與社區距離，促進祖孫情感交流。其中名為「烈風」的作品，取自荷蘭語「Dovoha」民雄舊稱，象徵地方歷史記憶的喚醒，並突破過去以「打貓」意象為主的創作框架，帶來新視角。

老師王雅君將設計圖透過AI數位解析轉化為馬賽克拼貼圖，並結合陶板浮雕技法，讓作品更具層次。參與的學生分享，小尺寸磁磚雖增加拼貼難度，但作品完成後更顯細緻；長者則表示，從零散到完整的過程充滿驚喜，見證作品逐漸成形是最難忘的體驗。

嘉義縣文化基金會推動校園與社區共創，東榮國小師生與社區成員製作馬賽克拼貼陶板，以「烈風」、「科技」、「美學」、「校園」四大元素為創作理念，完成基金會成立以來規模最大的作品，全長25.6公尺，幅數也創新高。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化基金會推動藝術進校園，東榮國小打造社區共融拼貼牆，今天舉行揭幕。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣文化基金會積極推動校園與社區共創，東榮國小師生與社區成員製作馬賽克拼貼陶板，完成基金會成立以來規模最大的作品，全長25.6公尺，幅數也創新高。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁等人觀賞共融拼貼牆。圖／嘉義縣政府提供
