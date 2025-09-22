主計總處：營養午餐為地方自治事項 應依統籌款編列預算

台灣推動學校營養午餐使用3章1Q國產農產品，過往是由中央補助每名學童10元，媒體報導，財劃法修正後，中央、地方都未編列相關預算，計畫可能開天窗。行政院主計總處指出，營養午餐為地方自治事項，財劃法修正後，應由地方以獲配中央統籌分配稅款辦理，並編列預算。

主計總處指出，「地方制度法」第18條、第19條及第70條規定，國中小學校營養午餐為地方自治事項，應由直轄市及縣市以其自有財源優先編列預算支應，財政收支劃分法修法前，中央是透過一般性補助款酌予協助。

主計總處續指，卓揆9月13日召開會議並向全國22個縣市政府說明，當日說明及簡報資料已強調，請地方由獲配中央統籌分配稅款辦理學校營養午餐等地方自治事項。

主計總處表示，依新版財政收支劃分法，明年度地方獲配中央統籌分配稅款達8841億元，較去年度大幅增加4165億元，成長達89%，為落實地方自治精神，並確保各地方所獲增加分配之財源能夠妥善運用，包括學校營養午餐及本次學校午餐使用之三章一Q食材補助等，請地方由獲配中央統籌分配稅款辦理。

主計總處也提及，為使各地方瞭解中央對其補助事宜，另於9月17日再邀集各地方政府召開會議說明相關補助項目及金額，明確未包含學校營養午餐等補助項目，因此應由地方以獲配中央統籌分配稅款辦理並編列預算。

