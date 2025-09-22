彰化鹿江國際中小學 高中部籌備處掛牌

彰化縣鹿江國際中小學新設高中部今天舉行籌備處掛牌儀式，預計每年級設3班，117學年度招生，引進國際文憑大學預科課程（IBDP），接軌國際教育，拓展多元升學管道。

掛牌儀式由彰化縣政府舉辦，彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏、鹿港鎮民代表會主席王炫斐及鹿江國際中小學校長黃俊偉等與會。

王惠美表示，鹿江國際中小學為彰化首間公辦公營雙語實驗學校，融合傳統藝術、雙語、科技及國際化特色，未來學生可從國小一路直升高中，在地接受完整國際教育。

她說，高中部引進IBDP，包含知識理論、長篇論文與創意行動服務，及語言、數學、科學與藝術等6領域，讓彰化孩子不必到外縣市或國外就能接受國際水準教育，也方便申請國外大學，提供學生多元升學選擇。

王惠美表示，彰縣府預計投入超過新台幣4億元建高中部校舍和宿舍，目前已投入5600萬元改善校園環境和升級運動設施，如整建足球場、建綜合球場、改善消防安全及優化通學步道。

商品推薦