快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

嘉義東榮國小馬賽克圍牆落成 喚醒在地歷史記憶

中央社／ 嘉義縣22日電

嘉義縣民雄鄉長輩與學生共同創作4幅全長25.6公尺東榮國小馬賽克藝術牆今天揭幕，其中一幅叫「烈風」是民雄舊稱「打貓」的意譯，「打貓」是平埔族話，意思是雄猛如烈風。

東榮國小圍牆馬賽克創作落成，今天由縣長翁章梁、民雄鄉長林于玲、東榮國小校長吳春慧、東榮社區理事長劉金山及嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍等人為其揭幕。

陳尚雍告訴中央社記者，基金會的視覺藝術計畫，邀請馬賽克剪黏老師王雅君近日指導民雄東榮國小和東榮社區民眾，創作「烈風、科技、美學、校園」4幅馬賽克立體作品，妝點校園圍牆。

陳尚雍說，其中一幅創作「烈風（Dovoha）」，是紀念舊時生活在民雄的平埔族；17世紀荷治時期荷蘭人將位於民雄的平埔族聚落稱為Dovoha，台語譯音為「打貓」，平埔族語的意思是「烈風」，形容該部落為雄猛如烈風的民族。

吳春慧則表示，希望藉此馬賽克藝術牆，喚醒大家對在地歷史的記憶，打破過去以「打貓」等於貓的形象，為「打貓」帶來全新的視野與詮釋。此外，這個計畫由長輩和學生共同參與創作，不僅美化台1線旁校區圍牆，也將社區和學校的距離再度拉近。

劉金山表示，這個計畫讓社區長輩做得很專心、很專注，未來還可以告訴自己的兒孫輩說這是他們的作品，它有一個傳承的意義，同時也是一個文化景觀的展示。

平埔族 長輩

延伸閱讀

全台「淑芬」嘉義報到！嘉義「二通圈生活節」連假3天熱鬧活動1次看

「再生進行市」 嘉義舊監宿舍群9/20-21熱鬧登場

嘉義69歲婦人走在台19慢車道 遭後方機車撞飛傷重不治

嘉義樹木園、埤子頭植物園風災休園逾2個月 提前開園日曝

相關新聞

中科實中新建大樓與國小部落成 幼兒園到高中完成最後拼圖

台中科學園區實驗高級中學在高中部、國中部、雙語部與中科管理局幼兒園陸續建置後，今天完成最後一塊拼圖─國小部落成；中科管理...

主計總處：營養午餐為地方自治事項 應依統籌款編列預算

台灣推動學校營養午餐使用3章1Q國產農產品，過往是由中央補助每名學童10元，媒體報導，財劃法修正後，中央、地方都未編列相...

台南永仁女籃遠征智利奪冠 黃偉哲請喝柚子飲賀「柚」得獎

台南市永仁高中女子籃球隊上月底代表台灣到智利首都聖地牙哥，參加天大主教聖心學校（SSCC Alameda）主辦的「16歲...

鹿江高中部117學年將招生66人 IB國際課綱首進彰化公校

彰化縣政府將於鹿江國際中小學新設高中部，每年級規劃3班，預計117學年度正式招生。新高中部將首度引進全球頂尖大學高度認可...

教育部教學卓越獎14所小學入圍 基市尚仁國小「楓香寶寶」獲肯定

今年「教學卓越獎」全國共14所國小入圍，基隆市尚仁國小結合校園楓香樹題材，以每名學生都是楓香寶寶，融合環境、情感教育等課...

基市6校新學年開學 全新通學步道讓學生更安全

基隆市政府推動改善通學道路計畫，透過路面修整、設置人行道和新增接送區等工程，降低學生上下學的交通風險。市府工務處、交通處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。