嘉義東榮國小馬賽克圍牆落成 喚醒在地歷史記憶
嘉義縣民雄鄉長輩與學生共同創作4幅全長25.6公尺東榮國小馬賽克藝術牆今天揭幕，其中一幅叫「烈風」是民雄舊稱「打貓」的意譯，「打貓」是平埔族話，意思是雄猛如烈風。
東榮國小圍牆馬賽克創作落成，今天由縣長翁章梁、民雄鄉長林于玲、東榮國小校長吳春慧、東榮社區理事長劉金山及嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍等人為其揭幕。
陳尚雍告訴中央社記者，基金會的視覺藝術計畫，邀請馬賽克剪黏老師王雅君近日指導民雄東榮國小和東榮社區民眾，創作「烈風、科技、美學、校園」4幅馬賽克立體作品，妝點校園圍牆。
陳尚雍說，其中一幅創作「烈風（Dovoha）」，是紀念舊時生活在民雄的平埔族；17世紀荷治時期荷蘭人將位於民雄的平埔族聚落稱為Dovoha，台語譯音為「打貓」，平埔族語的意思是「烈風」，形容該部落為雄猛如烈風的民族。
吳春慧則表示，希望藉此馬賽克藝術牆，喚醒大家對在地歷史的記憶，打破過去以「打貓」等於貓的形象，為「打貓」帶來全新的視野與詮釋。此外，這個計畫由長輩和學生共同參與創作，不僅美化台1線旁校區圍牆，也將社區和學校的距離再度拉近。
劉金山表示，這個計畫讓社區長輩做得很專心、很專注，未來還可以告訴自己的兒孫輩說這是他們的作品，它有一個傳承的意義，同時也是一個文化景觀的展示。
