中科實中新建大樓與國小部落成 幼兒園到高中完成最後拼圖

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中科實中今天舉辦新建大樓與國小部落成暨揭牌典禮。圖／中科實中提供
台中科學園區實驗高級中學在高中部、國中部、雙語部與中科管理局幼兒園陸續建置後，今天完成最後一塊拼圖─國小部落成；中科管理局與中科實中今天舉辦新建大樓與國小部的落成暨揭牌典禮，為園區教育整全化再添特色。

歷經兩年多的興建工程，中科實中以階梯七巧板為設計主軸的幼兒園、雙語部與國小部大樓，隨著國小部的誕生而正式啟用。大樓呼應實中原校區的溫暖色調，象徵學生們將在創意、繽紛的教室中歡度童年。

校方表示，此次大樓空間設計與規劃跳脫傳統對「科目教室」的想像，在國小部與雙語部的共同努力下誕生了如Steam lab, Robotics lab, Windows to the World、E化教室、創客基地等特色教室，並搭配國小部的校本課程「中科閱世界」、「國際領航家」、「科技遊樂園」、「數位探險家」，讓學生們在紮根知識基礎時，同樣能全方位、盡情地探索學習的樂趣。

與國小部共同使用新建大樓的雙語部也同樣因更多元的教室空間配置，讓外師們能更專注在多樣課程的研發上。中科實中雙語部目前有15名具該科專業教師證的外師，與來自19個不同國籍的142名學生。今天的落成與揭牌儀式，國科會副主委蘇振綱、中科管理局長許茂新到場。

中科實中今天舉辦新建大樓與國小部落成暨揭牌典禮。圖／中科實中提供
