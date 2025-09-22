永仁高中女籃代表台灣 贏得智利U16國際籃球錦標賽冠軍

台南市永康永仁高中女籃隊於代表台灣遠赴智利首都聖地牙哥，參加「16歲級國際籃球錦標賽」，五戰全勝之姿勇奪冠軍，市長黃偉哲今天接見球隊師生，頒發「台南之光」獎牌，向選手及教練團表達祝賀與鼓勵，市議員朱正軒到場表達支持。

黃偉哲表示，感謝選手在追求自我實現也為城市為國家爭取榮耀，永仁高中已6次勇奪世界冠軍，體育館內錦旗已掛到空間不足，這正是對教練與選手長期努力的最佳見證，實屬難能可貴的成就。他特別準備柚子氣泡飲與得獎選手們分享，並逗趣的恭喜大家「柚」得獎了。

黃偉哲指出，過去談到「U」系列的比賽，大家多半會聯想到棒球，特別是台南市已連續多年舉辦 U12 世界盃，已經建立深厚基礎。但除了棒球台南在各種球類運動及田徑同樣展現亮眼成績，市府也會持續支持校園體育發展。目前永仁高中已核增一名正式編制教練，也將在更多面向協助學校與選手，讓同學們能在個人或團隊表現上持續突破，爭取更好成績，再創新高。

校方表示，出國參賽由永仁女籃後援會會長陳宏茂領軍。球隊在循環賽中一路過關斬將，最終在冠軍戰中以壓倒性比數擊敗智利強權隊伍Providencia，奪下冠軍。賽事期間，台灣駐智利代表劉聿綺與高級中等學校體育總會秘書長朱彩鳳也親臨現場為選手加油，展現國家對青少年體育發展的高度重視。 永仁高中女籃代表台灣贏得智利U16國際籃球錦標賽冠軍。圖／台南市政府提供 永仁高中女籃代表台灣贏得智利U16國際籃球錦標賽冠軍。圖／台南市政府提供

