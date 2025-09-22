快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

台南永仁女籃遠征智利奪冠 黃偉哲請喝柚子飲賀「柚」得獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市永仁高中女子籃球隊上月底代表台灣到智利首都聖地牙哥，參加「16歲級國際籃球錦標賽」奪冠。圖／南市體育局提供
台南市永仁高中女子籃球隊上月底代表台灣到智利首都聖地牙哥，參加「16歲級國際籃球錦標賽」奪冠。圖／南市體育局提供

台南市永仁高中女子籃球隊上月底代表台灣到智利首都聖地牙哥，參加天大主教聖心學校（SSCC Alameda）主辦的「16歲級國際籃球錦標賽」奪冠，市長黃偉哲今接見球隊師生，頒發「台南之光」獎牌，表達祝賀與鼓勵。

黃偉哲感謝選手在追求自我實現的同時，也為城市、為國家爭取榮耀。他指出，永仁高中已有 6 支球隊勇奪世界冠軍，如今體育館內的錦旗已掛到空間不足，這正是對教練與選手長期努力的最佳見證，是難能可貴的成就。他特別準備柚子氣泡飲分享選手，逗趣地恭喜永仁「柚」得獎了。

體育局表示，此次比賽由永仁高中女籃後援會會長陳宏茂領軍。球隊在循環賽中一路過關斬將，最終在冠軍戰中以壓倒性比數擊敗智利強權隊伍Providencia，奪下冠軍。賽事期間，台灣駐智利代表劉聿綺與高中學校體育總會秘書長朱彩鳳也到場為選手加油，展現國家對青少年體育發展的高度重視。

永仁高中女籃是此次賽事中唯一受邀的台灣隊伍，市府與運動部高度肯定其代表國家的榮耀使命，由運動部補助新40萬元、市府補助20萬元，共同支應旅費開銷。永仁女籃於113學年度國中籃球甲級聯賽（JHBL）及高中籃球甲級聯賽（HBL）獲得亞軍，是南部唯一晉級4強的隊伍。

