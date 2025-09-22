聽新聞
0:00 / 0:00
台南永仁女籃遠征智利奪冠 黃偉哲請喝柚子飲賀「柚」得獎
台南市永仁高中女子籃球隊上月底代表台灣到智利首都聖地牙哥，參加天大主教聖心學校（SSCC Alameda）主辦的「16歲級國際籃球錦標賽」奪冠，市長黃偉哲今接見球隊師生，頒發「台南之光」獎牌，表達祝賀與鼓勵。
黃偉哲感謝選手在追求自我實現的同時，也為城市、為國家爭取榮耀。他指出，永仁高中已有 6 支球隊勇奪世界冠軍，如今體育館內的錦旗已掛到空間不足，這正是對教練與選手長期努力的最佳見證，是難能可貴的成就。他特別準備柚子氣泡飲分享選手，逗趣地恭喜永仁「柚」得獎了。
體育局表示，此次比賽由永仁高中女籃後援會會長陳宏茂領軍。球隊在循環賽中一路過關斬將，最終在冠軍戰中以壓倒性比數擊敗智利強權隊伍Providencia，奪下冠軍。賽事期間，台灣駐智利代表劉聿綺與高中學校體育總會秘書長朱彩鳳也到場為選手加油，展現國家對青少年體育發展的高度重視。
永仁高中女籃是此次賽事中唯一受邀的台灣隊伍，市府與運動部高度肯定其代表國家的榮耀使命，由運動部補助新40萬元、市府補助20萬元，共同支應旅費開銷。永仁女籃於113學年度國中籃球甲級聯賽（JHBL）及高中籃球甲級聯賽（HBL）獲得亞軍，是南部唯一晉級4強的隊伍。
【文教熱話題】
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言