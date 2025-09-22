快訊

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

國際太空站生活大公開！剪頭髮要靠1物搞定 每天看16次日出

聽新聞
0:00 / 0:00

鹿江高中部117學年將招生66人 IB國際課綱首進彰化公校

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿江國際中小學引進世界頂尖大學高度認可的「國際文憑大學預科課程（IBDP）」。記者林敬家／攝影
鹿江國際中小學引進世界頂尖大學高度認可的「國際文憑大學預科課程（IBDP）」。記者林敬家／攝影

彰化縣政府將於鹿江國際中小學新設高中部，每年級規劃3班，預計117學年度正式招生。新高中部將首度引進全球頂尖大學高度認可的「國際文憑大學預科課程（IBDP）」，學生可透過校內直升或會考成績兩種管道入學。

鹿江國際中小學今天舉辦高中部籌備處掛牌儀式，彰化縣長王惠美說，鹿江國際中小學是彰化首間公辦公營的雙語實驗學校，融合傳統藝術、雙語、科技及國際化四大特色。自創校以來，不僅獲得地方肯定，更得到教育部的「國際教育2.0試辦學校」認證；縣府預計投入超過4億元，興建高中部校舍和宿舍，包括28間教室和一棟宿舍。

彰化縣府教育處指出，鹿江中小學目前國小有5班128人、國中9班240人，未來增設高中3班共66人。鹿江國際中小學校長黃俊偉表示，高中部將使用全球已有逾5000所大學採認的IBDP課綱，學生有機會直接申請英國、美國、加拿大等國際知名大學，國內目前採用此課綱的公立學校僅有在台北、桃園，其餘都是私立學校。

黃俊偉說，課程包含「知識理論」、「長篇論文」、「創意行動服務」三大核心，以及語言、數學、科學、藝術等六大領域，未來「英文」會是高中部學生必備的基礎能力，並在學習中加深加廣，此階段培養學生的思辨力、研究力與社會責任感也相當重要，以增加國際競爭力。

彰化縣政府將於鹿江國際中小學新設高中部，每年級增設3班，117學年度正式招生。記者林敬家／攝影
彰化縣政府將於鹿江國際中小學新設高中部，每年級增設3班，117學年度正式招生。記者林敬家／攝影
鹿江國際中小學是彰化首間公辦公營的雙語實驗學校，融合傳統藝術、雙語、科技及國際化四大特色。記者林敬家／攝影
鹿江國際中小學是彰化首間公辦公營的雙語實驗學校，融合傳統藝術、雙語、科技及國際化四大特色。記者林敬家／攝影

小學 課綱

延伸閱讀

清潔工爆打女同事 嗆要讓你瞎掉 不滿被判刑 再去撒冥紙罪加一等

彰化人在排什麼？新開「排隊級生煎包」爆夯 必買「鮮肉包、芋頭包」吃得到麵香 內行人「包整鍋買」不誇張

捐血換蛋黃酥！新口味今年加碼彰化、鹿港備逾400盒 醫護優先

彰化東螺溪欒樹節 懷舊復古營造早期鄉村氛圍

相關新聞

台南永仁女籃遠征智利奪冠 黃偉哲請喝柚子飲賀「柚」得獎

台南市永仁高中女子籃球隊上月底代表台灣到智利首都聖地牙哥，參加天大主教聖心學校（SSCC Alameda）主辦的「16歲...

鹿江高中部117學年將招生66人 IB國際課綱首進彰化公校

彰化縣政府將於鹿江國際中小學新設高中部，每年級規劃3班，預計117學年度正式招生。新高中部將首度引進全球頂尖大學高度認可...

教育部教學卓越獎14所小學入圍 基市尚仁國小「楓香寶寶」獲肯定

今年「教學卓越獎」全國共14所國小入圍，基隆市尚仁國小結合校園楓香樹題材，以每名學生都是楓香寶寶，融合環境、情感教育等課...

基市6校新學年開學 全新通學步道讓學生更安全

基隆市政府推動改善通學道路計畫，透過路面修整、設置人行道和新增接送區等工程，降低學生上下學的交通風險。市府工務處、交通處...

夏日樂學逾3.5萬人次參與 認識菱角、割稻在地文化

教育部每年暑期鼓勵國中小辦理夏日樂學，參與人數逐年成長，今年有1371校辦理，參與學生逾3.5萬人次，課程也結合菱角、割...

校園新鮮事／嘉義縣民和國小 竹節蟲養到獲獎

嘉義縣番路鄉民和國小校園生態豐富，校園有7座竹節蟲觀察網室，飼育「葉脩」、「幽靈」、「龍蝦」等國內外多個品種，竹節蟲生態...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。