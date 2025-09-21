快訊

教育部教學卓越獎14所小學入圍 基市尚仁國小「楓香寶寶」獲肯定

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為六年級學生以桌球為專題進行小論文發表。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為六年級學生以桌球為專題進行小論文發表。圖／基市府教育處提供

今年「教學卓越獎」全國共14所國小入圍，基隆市尚仁國小結合校園楓香樹題材，以每名學生都是楓香寶寶，融合環境、情感教育等課程，設計「楓香LEAD領航啟未來」方案名列其中。教學卓越獎11月28日揭曉，金獎得主可獲60萬元獎金。

教育部舉辦114年度教學卓越獎表揚，從全國各縣市推薦的學校選出33所國小進入複選，經過評選之後，日前公布入圍的14所學校名單，今年11月28日在南投縣文化局演藝廳頒獎，最高榮譽金質獎得獎學校，可獲60萬元獎金，銀質獎30萬元。

基隆市教育處表示，尚仁國小以「楓香LEAD 領航啟未來」方案，獲得教學卓越獎評審青睞入圍。「LEAD」分別代表Listen（傾聽）、Empower（賦能）、Actualize（實現）和Develop（發展），結合校園內的楓香樹，用果實象徵每名學生都是楓香寶寶，融合環境教育、生活課程、情感教育，培養學生成長茁壯。

現已調任深美國小校的楊金芳，在擔任尚仁國小校長任內，與教學團隊規畫執行楓香LEAD 領航啟未來方案。她說，楓香方案以領導力、創新力與影響力為主要策略，讓孩子藉由觀察校園，提出創新設計，成為改變學校的行動者。

楊金芳表示，校方也透過跨國視訊與實地參訪，讓學生用英文介紹台灣，並與印度、美國、菲律賓的姊妹校進行文化與課程交流，每位孩子成為校園改造的參與者與創造者，並自信地與世界對話。得知入圍教學卓越獎，她代表教學團隊感謝教育部評審的肯定，並將在深耕的自我領導力教育基礎持續推進。

教育處長徐嬿立說，尚仁國小擁有獨特的學校環境，學校團隊齊心協力、活力四射。市府推薦參加今年教學卓越獎評審，進入複選名單後，又獲肯定入圍，大大提振教學現場人員士氣，期望頒獎日抱回獎項及獎金，為基隆爭光。

基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為時任尚仁國小校長楊金芳（左三）與教學團隊參加複選發表會。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為時任尚仁國小校長楊金芳（左三）與教學團隊參加複選發表會。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為學生以視訊方式跨國交流。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為學生以視訊方式跨國交流。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為學生參與式校園改造，設計並發表適合玩的遊具。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為學生參與式校園改造，設計並發表適合玩的遊具。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為自我領導力融合SEL課程，老師教導學生停步思考。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為自我領導力融合SEL課程，老師教導學生停步思考。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為自我領導力融合SEL課程，學生發表領導力檢核表。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為自我領導力融合SEL課程，學生發表領導力檢核表。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為學生參與式校園改造， 彩繪校園通道。圖／基市府教育處提供
基隆市尚仁國小入團今年教學卓越獎，圖為學生參與式校園改造， 彩繪校園通道。圖／基市府教育處提供

