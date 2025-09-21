基市6校新學年開學 全新通學步道讓學生更安全

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府拆除東信國小天橋後，拓寬東信路人行道，讓學生上下學交通更安全。圖／基市府教育處提供
基隆市政府推動改善通學道路計畫，透過路面修整、設置人行道和新增接送區等工程，降低學生上下學的交通風險。市府工務處、交通處和教育處分工合作，這學年開學已有6校完工，共投入5340萬元建構更完善的通學環境。

教育處今天表示，為了提升學生行走的安全，降低學生上學和放學的交通風險，市府透過「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「永續提升人行安全計畫」，提案向中央爭取補助。碇內、成功和正濱國中，深美、東光和東信國小的通學步道改善工程，已在這學年開學前完工。

教育處表示，先前盤點各校通學條件，碇內國中、深美國小和東光國小有路面破損不完整、路幅狹小及欠缺無障礙坡道的問題。成功國中和正濱國中則尚未規畫出通學步道，東信國小除無通學步道，還有天橋使用率偏低的問題。

基市府工務處發包在去年底拆除從東信國小校園，跨越東信路的天橋後，釋出更多道路空間，得以重新規畫學生通學路徑，一併提升當地行人安全。

東信國小校長曾恕華說，新學年有新的開始，全新通學步道完成後，道路號誌、標線變得更清楚明確，人行道路幅有感擴增，平順好走，加上增設無障礙坡道，讓學童及身障朋友有更安全的通學環境，天橋拆後，當地天際線也更明亮。

基市府指出，各校的通學環境都是依據各校環境和需求，由專業團隊評估及規畫改善應對方案。深美國小校長楊金芳說，過去上下學時段，學生要擠在狹窄的人行道，既不安全也不便利。步道現在更寬敞平整，無障礙設施一應俱全，讓學生更全安。

正濱國中、成功國中和東光國小都增設實體人行道，人車分道更安全。正濱國中還增設家長接送區，校長李康莊說，學生不用走在馬路邊更安全，規畫接送區也有助改善秩序，市府的投資不只改善交通，也展現對教育環境的重視。

基隆市長謝國樑說，通學步道是學生最重要的生活動線，也是民眾會使用的基礎建設，市府相當重視，並特成立專案小組跨局處分工，先由教育處彙整學校需求，再與工務處及交通處橫向協調，以校為單位規畫提案，讓各校通學環境全面提升。

