夏日樂學逾3.5萬人次參與 認識菱角、割稻在地文化

中央社／ 台北21日電

教育部每年暑期鼓勵國中小辦理夏日樂學，參與人數逐年成長，今年有1371校辦理，參與學生逾3.5萬人次，課程也結合菱角、割稻拾穗等在地文化。

教育部今天發布新聞稿指出，國民及學前教育署每年暑期推動國中小辦理夏日樂學，鼓勵學校以「暑期增能、做中學習」為宗旨，參考在地社區資源與學生需求規劃特色課程，加深學生學習樂趣與成效，更讓偏鄉學生在暑假期間學習不中斷。

國教署表示，參加夏日樂學人數逐年成長，民國114年已有1371校（1688班）在暑假辦理，參與學生高達3萬5800人次，迄今累計21萬5000人次。

連續3年與台灣科技大學USR計畫合作辦理夏日樂學的高雄市大樹國小，由國際志工團隊以沉浸式學習模式，引導學生在自然情境中開口說英語；並設計遊戲式及任務導向式學習任務挑戰，將課程轉化為「瑪利歐的冒險旅程」，考驗學生創意表達、跨文化理解及團隊溝通與自主學習能力。

連續7年辦理夏日樂學的台南市官田國小，則將在地特色資源融入校本課程內容，也與美國及日本學校交流食農教育，今年以「官田小菱營業中」為主題，規劃實作與跨域課程，帶著學生們走出教室，深入認識在地菱角文化與友善農耕精神。

另外，宜蘭縣內城國中小化育分校的夏日樂學課程則結合校本特色課程，以本土語沉浸式教學，帶領學生親近土地，體驗割稻拾穗、挑擔稻，真實感受家鄉美好，進而推動在地文化向下扎根。

國教署提到，夏日樂學在暑假期間提供不間斷學習環境，擴展學生學習視野，創造孩子競爭力；同時也鼓勵學校結合在地資源，研發校本課程，找到教學亮點。

團隊 教育部 國教署

相關新聞

基市6校新學年開學 全新通學步道讓學生更安全

基隆市政府推動改善通學道路計畫，透過路面修整、設置人行道和新增接送區等工程，降低學生上下學的交通風險。市府工務處、交通處...

校園新鮮事／嘉義縣民和國小 竹節蟲養到獲獎

嘉義縣番路鄉民和國小校園生態豐富，校園有7座竹節蟲觀察網室，飼育「葉脩」、「幽靈」、「龍蝦」等國內外多個品種，竹節蟲生態...

中山女高午餐「起義成功」 開放外送

北市中山女高學生本月初爭取放寬餐食外送限制，經近3周親師生討論、投票，校方前天舉行膳食管理委員會，高票通過全面開放，學生...

網傳中一中防災演練致詞僅花2秒 校長喊「假的」還原真相

昨天是國家防災日，台中一中配合防災演練，網傳台中一中校長致詞只花兩秒就喊「解散」，放生學生，超短致詞，引起網友廣大迴響。...

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

台灣學生課業壓力大、睡眠不足問題多年未解，近日有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，建議國、高中生的上課時間延後至上午10點，短短5天就有超過1萬2000人附議。對此，作家謝知橋認為，晚間11點後應同步實施斷網，才能真正保障學生的睡眠時間。

午餐革命成功！中山女高9月30日全面開放外送

北市中山女高學生本月初爭取放寬外送限制，歷經近3周親師生討論、投票普查民意，校方昨開膳食管理委員會，高票通過全面開放，學...

