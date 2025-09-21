中山女高午餐「起義成功」 開放外送

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
近期中山女高學生爭取外送權益，有許多學校已開放學生訂購外送，圖為北一女學生拿取外送。記者曾原信／攝影
北市中山女高學生本月初爭取放寬餐食外送限制，經近3周親師生討論、投票，校方前天舉行膳食管理委員會，高票通過全面開放，學生可自由訂購外食或校內餐點。校長張云棻昨說，會議討論平和，30日起全面開放外送。

中山女高目前每班每月限1次訂購外送餐點，每周班級整潔成績優異者可增加下個月外訂次數。9月1日開學起，學生連日在校長室門口吃便當，爭取放寬外送限制，發起「午餐起義」。校長張云棻也與學生面對面溝通，決定首度全面普查學生、家長與教師開放外送的意見，再供膳食委員會參考。

校方15日公布親師生意見調查結果，學生支持全面開放者占90.2％；職師長占68.4％；家長支持全面開放的占71.1％。

由於親師生三方都同意開放全面外訂，19日舉行這學期第1次膳食管理委員會討論各項配套措施，會中投票結果，全面開放16票、維持現狀2票；外食新制預訂9月30日起施行，學務處與總務處須於26日放學前完成前置作業。

委員會決議也提及5項疑問和尚無共識的配套措施，包含環境衛生、交通秩序等；配套措施試行為9月30日起，至12月2日舉行第2次膳食管理委員會再行檢討。

昨天喜訊一出，學生們直呼「通過了，午餐起義大成功，同志非常努力。」

