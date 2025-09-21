快訊

校園新鮮事／嘉義縣民和國小 竹節蟲養到獲獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義縣番路鄉民和國小校園生態豐富，列竹節蟲生態教育為校定課程。圖為校長劉秀燕（右）以竹節蟲和學生互動。記者李宗祐／攝影
嘉義縣番路鄉民和國小校園生態豐富，列竹節蟲生態教育為校定課程。圖為校長劉秀燕（右）以竹節蟲和學生互動。記者李宗祐／攝影

嘉義縣番路鄉民和國小校園生態豐富，校園有7座竹節蟲觀察網室，飼育「葉脩」、「幽靈」、「龍蝦」等國內外多個品種，竹節蟲生態教育被列校定課程，不少學校特地來民和國小取經。

民和國小校長劉秀燕說，16年前教師陳嘉梧、張玉巍因興趣養一些竹節蟲，透過社群媒體與竹節蟲同好交流、交換品種，逐漸累積世界各地不同種竹節蟲，最高曾有20多個品種、上百隻竹節蟲，竹節蟲成為民和國小校本課程的特色，也因此曾獲國家環境教育獎。

劉秀燕說，竹節蟲是很神奇的昆蟲，從牠自我保護機制，教導孩子如何從日常生活保護自己，透過世界各國不同竹節蟲加深孩子國際教育，透過竹節蟲融合生態教育、生命教育及國際教育。

三年甲班導師陳婷雯說，學童都很喜歡竹節蟲，想再飼養。班上採小組照顧，自然課也有介紹飼養動物，讓學童更瞭解要照顧一個生命沒有想像中容易，透過1學期認識、飼養，到最後省思並完成竹節蟲課程。

學童兼任解說員，講解竹節蟲特性及校園生態，有的是偽裝高手，除體型、外觀與竹、葉長相幾乎一樣外，像「葉脩」為躲避敵人還會搖屁股偽裝被風吹的模樣，不注意看牠就像是片葉子。

嘉大植物醫學系副教授林明瑩提醒，飼養外來種別野放，養在室內為宜。

嘉義

