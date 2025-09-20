快訊

台電急搶修！北市大安區365戶傍晚突停電 11戶深夜這時才復電

高雄豪宅傳流血衝突「保全持剪刀猛刺」 1男1女濺血送醫急救

大陸為何讓步？CNN分析習近平用TikTok當籌碼「有更重要的事要做」

「鬼地方」掀台書韓流！金泰成獲文化獎章 李遠：台灣文學走進全世界

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
韓籍譯者金泰成（右）今獲文化部長李遠（左）頒贈三等文化獎章。圖／文化部提供
韓籍譯者金泰成（右）今獲文化部長李遠（左）頒贈三等文化獎章。圖／文化部提供

韓籍譯者金泰成致力促成台灣首度在今年首爾國際書展擔任主題國，提升台灣文學國際能見度，他翻譯的陳思宏「鬼地方」韓文版狂銷逾3萬本，成功掀起「台書韓流」，今獲文化部頒發三等文化獎章，成為首位獲此殊榮的非台籍亞洲人士。

文化部長李遠今在台中登場的文化部首屆台灣國際兒少書展上，頒贈金泰成文化獎章。李遠致詞時說，頒贈文化獎章表達對其翻譯難懂、嚴肅台灣文學，並引介至韓國市場的尊敬，盼能引動更多人加入翻譯行列，讓更多的台灣文學走進全世界。

金泰成受獎後感性地說，他除了要感謝台灣，還要感謝「42年來相守台灣文化的自己」。他從1983年首度來台後，陸續來台逾100次，首度來台目的就是買書，沒想到這習慣延續至今。「不管得不得獎，我往後各種各樣的事都還是會跟台灣的書有關，因為從42年前來到台灣以後，我的腦袋很大的空間都被台灣文學占領」。

金泰成提到，他去年底因韓國政治動盪「投奔自由」來台，現在他打算再找一間房子長住下來。李遠回應，「希望你住久一點，我可以幫你找房子，也希望你看更多台灣的書」。

李遠說，台韓同樣經歷反抗獨裁政權的歷程，韓國快速將文化作為國家戰略產業，值得台灣學習；台灣擁有自由創作環境，也成為台灣文化發展最珍貴之處。他透過金泰成等韓國的經驗，推出台灣文化內容相應的政策，去年首度推出「繪本及圖文書創作新秀獎勵」，並接續辦理「繪本學校」、「金繪獎」等，提供獎勵及培育輔導的雙重支持。

文化部表示，文化部長期推動「翻譯出版獎勵計畫」及「Books from Taiwan 2.0」版權推廣政策，讓世界看見台灣的故事。金泰成長期關注台灣文學，至今翻譯14種、20多本的台灣書籍，其中翻譯陳思宏的「鬼地方」去年初在韓國爆紅。

文化部表示，今年啟動第2次「繪本及圖文書創作新秀獎勵」徵件，受理申請至9月30日止，相關內容請參考文化部獎補助資訊網https://grants.moc.gov.tw。

台灣國際兒少書展即明天閉幕，李遠今特別再次走訪各展位，包含特別從台北南下參展的各家出版社，以及文化部所屬文化資產局、國立臺灣博物館、國立臺灣文學館等，邀請大家把握最後一天逛書展、買好書。

韓籍譯者金泰成（右三）今獲文化部長李遠（左三）頒贈三等文化獎章。圖／文化部提供
韓籍譯者金泰成（右三）今獲文化部長李遠（左三）頒贈三等文化獎章。圖／文化部提供
文化部長李遠今走訪「台灣國際兒少書展」展位，了解出版業者兒少讀物的展售情形。圖／文化部提供
文化部長李遠今走訪「台灣國際兒少書展」展位，了解出版業者兒少讀物的展售情形。圖／文化部提供

李遠 文化部 台灣文學

延伸閱讀

2025人權影展中正紀念堂開幕 文化部長李遠：意義非凡

安琪莉娜裘莉主動找他當製片！潘禮德認了：一開始以為是詐騙

在米蘭昆德拉精神故居簽台捷駐村計畫 李遠：多希望是第一個駐村的人

李遠訪捷克曝當文化部長學會2事 被問「故宮文物不屬於台灣」他這麼回

相關新聞

網傳中一中防災演練致詞僅花2秒 校長喊「假的」還原真相

昨天是國家防災日，台中一中配合防災演練，網傳台中一中校長致詞只花兩秒就喊「解散」，放生學生，超短致詞，引起網友廣大迴響。...

午餐革命成功！中山女高9月30日全面開放外送

北市中山女高學生本月初爭取放寬外送限制，歷經近3周親師生討論、投票普查民意，校方昨開膳食管理委員會，高票通過全面開放，學...

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

台灣學生課業壓力大、睡眠不足問題多年未解，近日有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，建議國、高中生的上課時間延後至上午10點，短短5天就有超過1萬2000人附議。對此，作家謝知橋認為，晚間11點後應同步實施斷網，才能真正保障學生的睡眠時間。

「鬼地方」掀台書韓流！金泰成獲文化獎章 李遠：台灣文學走進全世界

韓籍譯者金泰成致力促成台灣首度在今年首爾國際書展擔任主題國，提升台灣文學國際能見度，他翻譯的陳思宏「鬼地方」韓文版狂銷逾...

環境變心倦了！55歲退休校長吐心聲：想拿回時間做自己

彰化今年8月有10名中小學校長退休，其中彰化前富山國小校長鄭孟忠55歲，他20歲任教職，38歲就當校長。他指出，自己已當...

台銀首次捐贈圖書 彰化村上國小全台「唯二」受贈學校的理由曝

彰化縣村上國小推廣閱讀有成，台灣銀行今年贈送圖書到校園，搜尋網路資料時看見村上的努力，贈送金融理財及太空科技圖書，村上收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。