午餐革命成功！中山女高9月30日全面開放外送

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市中山女高。記者林佳彣／攝影
北市中山女高學生本月初爭取放寬外送限制，歷經近3周親師生討論、投票普查民意，校方昨開膳食管理委員會，高票通過全面開放，學生可自由選擇訂購外食或校內餐點。校長張云棻今說，會議討論滿平和，9月30日起全面開放外送。

中山女中現行外食訂購制度，每班每月限1次外送餐點，每周班級整潔成績優異者可增下個月外訂次數。學生9月1日開學連日在校長室門口吃便當，爭取放寬外送限制，校長張云棻也與學生面對面溝通，決定首度全面普查學生、家長與教師對全面開放外送的意見，再供膳食委員會參考。

校方9月15日公布外食議題親師生意見調查結果，學生有效票為1621票，全面開放1462票、占90.2%，維持現狀159票；在職師長有效票95票、占68.4%，全面開放65票、維持現狀30票；家長有效票1227票，全面開放873票、占71.1%，維持現狀354票。

中山女高9月19日召開這學期第1次膳食管理委員會，提案討論是否全面開放外食訂購，依據親師生三方同意開放全面外訂都高於維持現狀、親師生代表共同討論外食訂購的各項配套措施並公告，會中經討論後投票，全面開放16票、維持現狀2票，決議通過全面開放訂購外食。 

外食新制預訂9月30日起正式施行，外食置物櫃、輪值人力與班表、相關公告標示的製作等前置作業，學務處與總務處須於9月26日放學前完成。

委員會決議也提及5項有疑問或尚未有共識的配套措施，包含環境衛生問題、交通秩序等。配套措施的試行期間為9月30日起，至這學期預計12月2日召開的第2次膳食管理委員會。

張云棻今天表示，昨日會議討論滿平和。先前已公告一份配套措施，因仍有5項是較無共識或大家擔心的部分，例如熱食部如何因應全面開放外食，會中討論比較久但也達到共識。

她說，也因配套措施不一定100%完美，試行期間都可以調整，直至下次膳食委員會修正外食訂購實施要點的法定程序時，納入完善的配套措施。

中山女高學生發起「午餐起義」，經過連日爭取與校方討論，昨天喜訊一出，直呼「通過了，『午餐起義』大成功，同志非常努力。」也有人大讚好消息，希望之後訂餐都順利，不少校友都肯定學妹們的努力，紛紛獻上恭喜。

近期中山女高學生爭取外送權益，有許多學校已開放學生訂購外送，圖為北一女學生拿取外送。記者曾原信／攝影
