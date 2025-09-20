萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

台灣學生課業壓力大、睡眠不足問題多年未解，近日有民眾在「公共政策網路參與平台」提案，建議國、高中生的上課時間延後至上午10點，短短5天就有超過1萬2000人附議。對此，作家謝知橋認為，晚間11點後應同步實施斷網，才能真正保障學生的睡眠時間。

作家謝知橋在臉書表示，他認同學生應該延後上課，但若直接改到上午10點上課、下午4點放學，扣除午休吃飯時間，每天實際學習時間只剩5小時，對課程安排恐有影響。他建議將上課時間調整為上午9點到下午4點，或上午10點到下午5點。

謝知橋進一步表示，若真正目的是改善睡眠不足，僅靠延後到校並不夠，還需搭配「晚上11點後斷網至隔天早上7點」，或鎖定社群APP或整支手機的使用時數，才能真正有效保障睡眠時間。

貼文一出後，多數網友都相當認同，紛紛表示「睡眠不足真的不是上課時數的問題，網路、手機普及也需負責」、「建議18歲以下禁用Threads、小紅書」、「斷網加限制3C產品使用時間，真的是很有必要的措施」、「小朋友好像以為我們這些大叔不知道他們在想什麼，當年我們也是瘋玩石器時代、淡水阿給、天堂跟RO好嗎」、「晚上斷網！讓我想到讀大學跟軍營一樣」。

對此提案，教育部表示，因尚涉及地方政府權責，教育部後續將進行連署提案之研處，並依據「公共政策網路參與實施要點」規定於11月14日前完成具體回應。

