環境變心倦了！55歲退休校長吐心聲：想拿回時間做自己

彰化今年8月有10名中小學校長退休，其中彰化前富山國小校長鄭孟忠55歲，他20歲任教職，38歲就當校長。他指出，自己已當校長18年，感覺整體教育環境改變，壓力變大，覺得倦了，想拿回時間做自己的主人。

鄭孟忠年資35年，但是在今年退休校長中年紀最輕，縣府雖有挽留，但他堅毅表達因各人生涯規劃所以退休。他指出，過去教育環境單純，他當校長有教育使命，但現在環境讓教育本質變了，社會變得民粹，校園的小事被訴諸民代、媒體，有的家長對學校少了尊重與友善，「校事會議」也讓學校人仰馬翻。

他在富山國小服務已8年，他的教育理念重視環境，也想募得款項讓學生不用負擔費用就能有社團課或額外資源，考量到若換到新學校，想必又會累好幾年，2年前就萌生退意。

鄭孟忠指出，當校長18年只有出國一次，大家覺得他們有寒暑假可安排假期，但許多學校工程都得在長假中執行，有時一請假學校同仁難以處理，所以長期都把時間投入在學校，「現在覺得沒動能了」。

不過，鄭孟忠並未完全離開學校，他目前在台中教育大學與嶺東大學任教，可以專心教書外，也將時間用在自己有興趣的地方，過得很自在；他還有一間小工坊可以烘豆、煮咖啡，甚至想將當年碰到年改時，把自己鑽研財商的心得寫書分享給更多人。

商品推薦