台銀首次捐贈圖書 彰化村上國小全台「唯二」受贈學校的理由曝
彰化縣村上國小推廣閱讀有成，台灣銀行今年贈送圖書到校園，搜尋網路資料時看見村上的努力，贈送金融理財及太空科技圖書，村上收到時才知是全台唯二的受贈學校，感到光榮。
大村鄉村上國小校長黃宏田今表示，台銀從事各種公益活動，贈送圖書是今年開始辦理，經網路搜尋資料，從全台上千所國中小學選出兩所學校，村上國小雀屏中選，昨舉辦兒少閱讀校園贈書活動暨防詐宣導，台灣銀行副總經理李明華送書到校，鼓勵小朋友廣泛閱讀充實知識。
黃宏田說，村上積極推動閱讀，是彰化縣閱讀教育績優學校，在網界博覽會獲得白金獎，參加清華大學「科華葳」數位閱讀競賽，從200多所學校脫穎而出得到第一名，今年配合縣政府舉辦太空科技博覽會推廣AI科技教育，已進一步規畫成立太空科技教室。
這次獲贈台銀圖書包括金融安全意識及太空科技知識，期待透過閱讀強化學童兼具科普素養與金融知能的學習環境，建立正確金錢觀和對未來科技認知，村上在捐書活動後舉辦反詐宣講，教育孩子識詐。
