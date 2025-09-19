澎湖某小學傳不當管教…特教生疑遭踹倒、搧巴掌 涉事師下周起請假

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
澎湖某小學一名男特教老師疑施暴班上特教生，校方依規定校安通報，並召開校事會議，案件已在立案調查中。示意圖／AI生成
澎湖某小學傳出不當管教，一名男特教老師疑施暴班上特教生，將學生踹倒在地、又搧巴掌，還抓頭撞置物箱，校方雖否認沒外傳這麼嚴重，仍依規定校安通報，並召開校事會議，案件已在立案調查中；澎湖教育處表示，將依程序展開調查，涉事特師下周起請假，等候調查結果。

這起事件發生在9月8日，該名男老師因管教問題一時情緒失控，對小五男童施暴，事發後，校方依程序完成通報，目前案件性質朝「不當管教」方向調查，尚未能確認外界傳言是否涉及嚴重傷害。

教育處指出，學校第一時間已針對學生狀況做輔導與課程調整，孩子在校的學習與生活大致正常，並持續觀察中，至於老師部分，已要求自下周起請假，靜候調查結果。

據了解，該師為校內資深特教老師，該名男童為特殊生，主要在普通班上課，每周有3至4節課到資源班接受加強輔導，校方已調整相關抽離課程，由其他教師接手授課，確保孩子在原班級學習不受影響，並避免與涉事教師直接互動。

教育處表示，對於此次事件深感遺憾，強調一切將以孩子的立場為優先考量，妥善處理相關程序，確保孩子能在安全、友善環境中學習與成長。

教育局重申，校園內任何疑似霸凌或不當管教事件，都須依程序啟動調查，依規定，兩個月內應提出調查報告，必要時可延長，最遲不超過四個月。調查完成後，將依結果對涉事教師作出相應處置。

此外，男童因父母離異本就是社會處安置個案，並非因這次事件才被安置，社會處也會持續追蹤其生活與身心狀況。

教師 澎湖

