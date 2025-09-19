文生中學女學生李芷霖理化黑馬 PAX全國數理檢定賽摘銀

雲林縣四湖鄉文生中學參加PAX全國數理檢定競賽，12名學生獲獎，為偏鄉學校開創佳績，其中女學生李芷霖以黑馬之姿拿下化學組銀牌獎，一向成績平平的她喜愛挑戰，更愛分析思考，從打籃球研發出「自由曲面」籃板，增加投籃命中率，深獲大學教授好評，讓人刮目相看。

蒼蠅振翅起飛的速度竟也算得出來、數學總在及格邊緣卻一口氣擊敗第一名、才學會打籃球就成功改造籃板增加投籃命中率、理化通常不是女生強項她卻能拿下全國銀牌、獎金領到老師「認輸」.....一連串的驚人表現，都發生在文生中學高3女學生李芷霖身上，她是師長眼中天才型的傳奇學生。

她不但有天賦更有很強求知慾望，李芷霖導師陳宗義對她的評價甚高，也發現她將來必是國內理科的棟才，他說，李芷霖是國中直升生，成績並不出色，但只要一「出征」必有驚人的表現，所以成績起伏不定，但只要她用心的項目，無一不是頂尖。

陳宗義舉例，李芷霖數學成績一直平平，老師自掏腰包以獎金鼓勵，她非但屢屢得獎，還考滿分拿下全校第一，老師不得不佩服她的爆發力。尤其在物理的表現更是可圈可點，高二開始跟同學打籃球，老是不進籃，她很不服氣，開始研究拋物線原理及折射反彈力。

陳宗義說，她回家用紙板、檯燈和杯子，製作一座小型籃球架，用彈力球反覆練習「投籃」兩千多次，並把研究寫成報告，後來發現拋物面籃板無法提高進球率，於是以曲線計算，改為「自由曲面」果然球只要碰到籃板命中率百分百，此公式可運用在垃圾桶，讓人丟垃圾也可百分百進桶。

陳宗義驚艷學生這項發現，親自以3D列印為李芷霖打造一座「曲面籃板」在網路發表，馬上獲得陽明交大教授按讚和肯定，也讓她取得PAX物理中級檢定。陳宗義說，這是他任教多年唯一遇到黑馬型的女學生，她腦筋靈活，有獨特思考能力，更有研究耐心，關鍵時刻爆發力強，深具潛力。

「我很喜歡接受任何挑戰！」李芷霖說，理化獲獎者只有她是女生，她一直對具研究性的科目很有興趣，也很喜歡應用在日常生活中，她遇問題包括學校考試，很喜歡用自己的方式解題，未來想讀物理系，更期待能進入學術殿堂接受更多挑戰。

她說，理化其實並不難也很有趣，像生活中所認知的土壤改良、胃酸中和、廢水處理等都和化學的酸鹼中和有關，另外網路有各種科學或理化實驗，她也會自己操作練習，從中建立概念，她不喜歡死板規範，喜歡手腦併用從歸納活用及研究思考中找答案，就會愈學愈有趣，因為她常有「不會的東西很想會」的衝動。

校長呂松林說，12名學生在「APX全國高中數理檢定」表現亮眼，李芷霖更拿下化學科高級組銀牌，證明偏鄉孩子只要肯努力，用對讀書方法，照樣也能有傑出表現。 文生中學女學生李芷霖具有獨特的讀書方法，喜歡打籃球就自行在家實驗，以簡單道具研究拋物曲線，研發出命中率百分百的曲面籃板，獲大學教授肯定。記者蔡維斌／翻攝 雲林縣四湖鄉文生中學高3女生李芷霖在全國PAX數理檢定中，拿下化學組銀牌，也是得獎唯一的女學生。記者蔡維斌／翻攝 文生中學女學生李芷霖具有獨特的讀書方法，喜歡打籃球就自行在家實驗，以簡單道具研究拋物曲線，研發出命中率百分百的曲面籃板，獲大學教授肯定。記者蔡維斌／翻攝 四湖鄉文生中學在PAX全國數理檢定大賽中大放異彩，12人通過檢定，有人還一口氣拿下4張證書，其中女學生李芷霖更摘下化學組銀牌，成績斐然。記者蔡維斌／攝影 雲林縣四湖鄉文生中學高3女生李芷霖在全國PAX數理檢定中，拿下化學組銀牌，也是得獎唯一的女學生，她透露獨到的讀書方式。記者蔡維斌／攝影 文生中學女學生李芷霖具有獨特的讀書方法，喜歡打籃球就自行在家實驗，以簡單道具研究拋物曲線，研發出命中率百分百的曲面籃板，獲大學教授肯定。記者蔡維斌／翻攝

商品推薦