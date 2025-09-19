文生中學女學生李芷霖理化黑馬 PAX全國數理檢定賽摘銀
雲林縣四湖鄉文生中學參加PAX全國數理檢定競賽，12名學生獲獎，為偏鄉學校開創佳績，其中女學生李芷霖以黑馬之姿拿下化學組銀牌獎，一向成績平平的她喜愛挑戰，更愛分析思考，從打籃球研發出「自由曲面」籃板，增加投籃命中率，深獲大學教授好評，讓人刮目相看。
蒼蠅振翅起飛的速度竟也算得出來、數學總在及格邊緣卻一口氣擊敗第一名、才學會打籃球就成功改造籃板增加投籃命中率、理化通常不是女生強項她卻能拿下全國銀牌、獎金領到老師「認輸」.....一連串的驚人表現，都發生在文生中學高3女學生李芷霖身上，她是師長眼中天才型的傳奇學生。
她不但有天賦更有很強求知慾望，李芷霖導師陳宗義對她的評價甚高，也發現她將來必是國內理科的棟才，他說，李芷霖是國中直升生，成績並不出色，但只要一「出征」必有驚人的表現，所以成績起伏不定，但只要她用心的項目，無一不是頂尖。
陳宗義舉例，李芷霖數學成績一直平平，老師自掏腰包以獎金鼓勵，她非但屢屢得獎，還考滿分拿下全校第一，老師不得不佩服她的爆發力。尤其在物理的表現更是可圈可點，高二開始跟同學打籃球，老是不進籃，她很不服氣，開始研究拋物線原理及折射反彈力。
陳宗義說，她回家用紙板、檯燈和杯子，製作一座小型籃球架，用彈力球反覆練習「投籃」兩千多次，並把研究寫成報告，後來發現拋物面籃板無法提高進球率，於是以曲線計算，改為「自由曲面」果然球只要碰到籃板命中率百分百，此公式可運用在垃圾桶，讓人丟垃圾也可百分百進桶。
陳宗義驚艷學生這項發現，親自以3D列印為李芷霖打造一座「曲面籃板」在網路發表，馬上獲得陽明交大教授按讚和肯定，也讓她取得PAX物理中級檢定。陳宗義說，這是他任教多年唯一遇到黑馬型的女學生，她腦筋靈活，有獨特思考能力，更有研究耐心，關鍵時刻爆發力強，深具潛力。
「我很喜歡接受任何挑戰！」李芷霖說，理化獲獎者只有她是女生，她一直對具研究性的科目很有興趣，也很喜歡應用在日常生活中，她遇問題包括學校考試，很喜歡用自己的方式解題，未來想讀物理系，更期待能進入學術殿堂接受更多挑戰。
她說，理化其實並不難也很有趣，像生活中所認知的土壤改良、胃酸中和、廢水處理等都和化學的酸鹼中和有關，另外網路有各種科學或理化實驗，她也會自己操作練習，從中建立概念，她不喜歡死板規範，喜歡手腦併用從歸納活用及研究思考中找答案，就會愈學愈有趣，因為她常有「不會的東西很想會」的衝動。
校長呂松林說，12名學生在「APX全國高中數理檢定」表現亮眼，李芷霖更拿下化學科高級組銀牌，證明偏鄉孩子只要肯努力，用對讀書方法，照樣也能有傑出表現。
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
▪友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言