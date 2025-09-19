逆襲少子化 彰化鹿東國小第二校區啟用
少子化逆襲！彰化鹿東國小學生數穩定成長，從1998年21班成長到目前已達62班、師生共1700人，彰化縣府在鹿港文小六用地興建第二校區，昨正式啟用，將當做低年級與幼兒園教室。新竹竹東人口成長，學生人數增加，縣府斥資3.9億元，擴建二重國中校舍昨上樑，預計明年8月竣工啟用。
彰化縣長王惠美表示，鹿東國小學生人數逐年成長，目前師生數已達1700人，成為鹿港學生數最多的學校，原有校舍不敷使用，縣府投入1.17億元興建第二校區，滿足在地就學需求。
鹿東國小第二校區新建校舍共16間教室，包含幼兒園幼幼班2班、3至5歲混齡班3班、低年級教室2班，以及專科教室與行政辦公室等，校舍融合綠地與公園意象。
王惠美強調，投資教育就是投資未來，縣府持續推動校舍耐震補強、智慧教育、運動設施升級等，持續推動閱讀、雙語教育與數位學習。
新竹縣竹東鎮外五里人口蓬勃成長，學生就近入學需求暴增，新竹縣府未雨綢繆，全額出資3.9億元擴建二重國中校舍。副縣長陳見賢說，縣府擴建校舍，孩子不用舟車勞頓到外地讀書，感謝多名地主先出租土地，未來竹科三期徵收時再歸還。
縣府表示，新建4層教學大樓，共有30間現代教室，包含圖書館、國際會議廳、地下停車場與廚房等，補強原本校舍不足的空間。
教育局長楊郡慈指出，目前二重國中共31班，完工後每年至少可容納12班學生，校舍竣工後，可提供師生優質學習環境。二重國中校長徐華助表示，教師團隊將活化課程，推展特色學習，啟迪學子們創新思維。
延伸閱讀
