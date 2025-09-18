少子化逆勢成長 彰化鹿東國小啟用第二校區教室

快訊

中央社／ 彰化18日電

不受少子化影響，彰化縣鹿港鹿東國小就學需求增加，第二校區今天啟用，縣府教育處指出，國小班級數從21班增加至62班，因此第二校園新建16間教室，其中也包含幼兒園幼幼班等。

受到少子化浪潮影響，彰化縣內多所國小學生數及班級數都縮減，不過鹿港鎮鹿東國小就學需求卻增加，已經成為鹿港鎮內最大的國小，縣府在鹿港鎮文小六用地興建鹿東國小第二校區，今天啟用。

彰化縣長王惠美參加第二校區啟用典禮時說，鹿東國小在民國87年創校，當時班級數有21班，今年班級數含幼兒園已有62班，全校師生人數約有1700人，空間使用需求增加，因此設立第二校區，興建教室。

縣府教育處說明，鹿東國小第二校區新建校舍共16間教室，包含幼兒園幼幼班2班、3至5歲混齡班3班、低年級教室2班，以及專科教室與行政辦公室9間，約花新台幣總經費1億1700多萬元，而校舍設計融合綠地與公園意象，搭配現代設計風格，營造安全、舒適、多元、友善的學習環境。

